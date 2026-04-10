Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля

Источник в силовых структурах сообщил, что военные ВСУ подавили восстание насильно мобилизованных под Чугуевом, в России идет бурное обсуждение пасхального перемирия. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Что известно о кровавом восстании мобилизованных под Харьковом

Военные ВСУ убили поднявших восстание насильно мобилизованных под Чугуевом. Как сообщили в силовых структурах РФ, высшее командование не знает о случившемся. Родственники убитых получили документы с указанием естественных причин смерти и их изуродованные тела.

Раскрыты нюансы перемирия на Пасху

Президент РФ Владимир Путин распорядился остановить боевые действия на Украине на период празднования Пасхи. Режим тишины вступит в силу с 16:00 11 апреля и продлится до исхода дня 12 апреля 2026 года.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала решение Путина глубоко гуманным и милосердным шагом. По ее словам, это позволит активизировать работу по эвакуации раненых и поиску пропавших без вести.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что перемирие носит гуманитарный характер, а не военный или политический. Представитель Кремля подчеркнул, что день Светлой Пасхи — святой праздник как для россиян, так и для украинского народа.

ВС РФ в зоне СВО

По словам депутата Госдумы Андрея Колесника, Киев получит жесткий ответ в случае срыва перемирия. Однако посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник уверен, что ВСУ не смогут использовать это перемирие для получения военных преимуществ. Дипломат отметил, что Москва будет отвечать на любые недружественные действия Киева.

Также военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что Россия не будет продлевать режим прекращения огня с Украиной после завершения пасхальных праздников. По его словам, Киев не способен соблюдать договоренности, а западные кураторы украинского руководства не заинтересованы в установлении мира.

Решения Зеленского шокировали Запад

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что президент Украины Владимир Зеленский продолжает пополнять свои зарубежные счета в то время, когда украинской стороне передают тела погибших бойцов ВСУ. Так он прокомментировал новость об обмене телами погибших между Москвой и Киевом, который состоялся накануне, 9 апреля.

По словам источника, новый обмен пленными состоится 11 апреля. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Также появилась информация, что власти Украины пытаются привлечь женщин к военной службе, чтобы компенсировать нехватку живой силы. Как объяснил аналитик Виталий Арьков, с этой целью идет вербовка студенток и вдов погибших бойцов ВСУ. В массовой мобилизации представительниц слабого пола есть расчет на то, что российские солдаты не станут атаковать позиции с женщинами.

Названы страшные последствия наличия ядерного оружия у Украины

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ политолог Богдан Безпалько предположил, что украинская сторона непременно напала бы на Россию при наличии ядерного оружия. По его словам, сожаления о потере данного вида вооружения со стороны президента Украины Владимира Зеленского не являются чем-то новым или неожиданным, а, наоборот, возвращают всех участников кризиса к изначальным причинам, которые легли в основу начала спецоперации.

Военнослужащие ВСУ

Уничтожение укрытия ВСУ и освобождение двух населенных пунктов

Группировка войск «Днепр» уничтожила военный объект противника на территории Херсонского машиностроительного завода. Как уточнил губернатор региона Владимир Сальдо, там находилось вражеское укрытие, которое украинская армия использовала для обстрелов левобережья Херсонщины.

В пресс-службе Минобороны России сообщили, что в Донецкой Народной Республике под контроль российских войск перешел населенный пункт Диброва. В ведомстве указали, что также Вооруженные силы РФ освободили Миропольское в Сумской области.

Силы ПВО России за неделю уничтожили 2411 дронов. В ведомстве отметили, что также нейтрализованы 54 управляемые авиационные бомбы, шесть управляемых ракет «Нептун» и четыре реактивных снаряда HIMARS ВСУ.

