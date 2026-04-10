Налет БПЛА на Волгоградскую область 10 апреля: разрушения, что известно

ВСУ в ночь на 10 апреля массированно атаковали Волгоградскую область. Что известно о последствиях налета беспилотников, что сказал губернатор?

ПВО отразила массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на Волгоградскую область. В одном из районов зафиксировано повреждение пяти частных домов, однако, по информации губернатора Андрея Бочарова, пострадавших нет.

«Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают массированную террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической и гражданской инфраструктуры на территории Волгоградской области. В Суровикинском районе повреждены пять индивидуальных жилых домовладений. В Красноармейском районе Волгограда зафиксировано падение осколков на улице Столетова и Фадеева. Возгораний и пострадавших нет», — приводятся слова Бочарова в Telegram-канале администрации региона.

По словам очевидцев, на которых ссылается SHOT, БПЛА летят на низкой высоте, включительно вдоль русла реки Волги.

«Также о звуках мотора в небе сообщают жители соседнего города Волжский. Местные утверждают, что видели вспышки в небе и слышали грохот, от которого сработали сигнализации у машин», — писал канал в 02:22 мск.

Аэропорт Волгограда в целях безопасности закрыт для приема и отправки самолетов с 23:47 9 апреля.

Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Как ВСУ атаковали российские регионы ранее

Сегодня вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников вновь атаковали гражданскую инфраструктуру Брянской области. В результате нападения пострадала мирная жительница.

«Украинские военные атаковали дронами-камикадзе гражданский автомобиль в селе Новый Ропск Климовского района», — уточнил Богомаз.

Пострадавшую женщину быстро привезли в ближайшую больницу, где ей оказывают всю необходимую помощь. Машина, в которую врезался виновник ДТП, получила серьезные повреждения.

На месте происшествия продолжают работать оперативные и экстренные службы. Специалисты фиксируют последствия атаки и оказывают содействие жителям региона.

Кроме того, Вооруженные силы Украины в очередной раз атаковали приграничные районы Белгородской области. Как заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, за прошедшие сутки в результате нападений пострадали четыре гражданских лица, в том числе подросток.

В Шебекинском округе на трассе Белгород — Шебекино дрон атаковал легковой и грузовой автомобили. Ранения получили мужчина и женщина, еще один мирный житель доставлен в больницу с минно-взрывными травмами и баротравмами.

В селе Нежеголь при атаке БПЛА пострадала 15-летняя девочка, у нее диагностированы ушибы и ссадины ног. Все пострадавшие переведены в больницы Белгорода для дальнейшего лечения.

«В селе Новая Таволжанка вследствие атак беспилотников повреждены три частных дома и четыре надворные постройки. В селе Вознесеновка дрон ударил по хозпостройке, в результате чего здание загорелось — возгорание ликвидировано», — добавил губернатор.

Также происшествия были зафиксированы в Грайворонском округе в городе Грайвороне — повреждения получили три частных дома, три гаража и легковой автомобиль. Кроме того, частный дом в селе Гора-Подол лишился окон, целостности кровли и входной группы гаража.

В Борисовском округе в поселке Борисовка произошла детонация БПЛА. В результате в негодность пришел легковой автомобиль. Два дрона прилетели в село Грузское и попали по административному зданию. Ремонту подлежит кровля и потолок.

Также украинская армия совершила налет дронов на гражданскую энергетическую инфраструктуру в южной части Запорожской области. Губернатор региона Евгений Балицкий сообщил в Telegram-канале, что в результате удара часть оборудования получила повреждения.

«Восстановительные бригады продолжают работы на тех участках, где это позволяет оперативная обстановка. На отдельных участках сохраняется высокая дроновая активность, что ограничивает работы», — уточнил он.

Несмотря на сложности, оперативные службы и энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию. В ближайшие часы они намерены полностью восстановить электроснабжение пострадавших районов.

