«Еще тысячу тел»: на Западе пришли в ужас от действий Зеленского Журналист Боуз: Зеленский обогащается, пока Украине передают тела погибших

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает пополнять свои зарубежные счета в то время, когда украинской стороне передают тела погибших бойцов ВСУ, заявил ирландский журналист Чей Боуз у себя в социальной сети X. Так он прокомментировал новость об обмене телами погибших между Москвой и Киевом, который состоялся накануне, 9 апреля.

Пока клоун [генсек НАТО Марк] Рютте и ЕС признают, что Киев не примут в НАТО и не будет никакого ускоренного членства в ЕС, а коррумпированный диктатор Зеленский набивает свои счета в зарубежных банках, на Украину возвращают еще одну тысячу тел украинцев, погибших ради этой бессмысленной аферы, — написал Боуз.

Ранее депутат Госдумы и представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев подтвердил, что Россия передала украинской стороне 1000 тел погибших военнослужащих. Парламентарий добавил, что украинская сторона в ответ передала РФ 41 тело. При этом глава переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский отметил, что эта информация наглядно иллюстрирует соотношение потерь сторон конфликта.