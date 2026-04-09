09 апреля 2026 в 17:33

«Это о соотношении потерь»: Мединский подтвердил обмен погибшими с Украиной

Мединский обратил внимание на соотношение потерь в заявлении об обмене погибшими

Владимир Мединский Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Россия передала Украине 1000 тел погибших военных и получила 41 тело российских бойцов, сообщил в своем Telegram-канале глава переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский. Он подчеркнул, что эта информация иллюстрирует соотношение потерь сторон конфликта.

Украинской стороне передана 1000 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. С той стороны получено 41 [тело] погибших наших. Это о соотношении потерь, — написал Мединский.

Ранее депутат Госдумы и представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев подтвердил, что Россия передала украинской стороне 1000 тел погибших военнослужащих. Парламентарий добавил, что украинская сторона в ответ передала РФ 41 тело.

До этого СМИ писали, что число погибших военнослужащих ВСУ достигло примерно 1,3 млн человек. С начала специальной военной операции украинские власти направили на погребальные услуги свыше 1,39 млрд гривен (2,5 млрд рублей). Наибольшее количество тендеров на транспортировку и захоронение тел приходится на Днепропетровскую область.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В СК объяснили, чем ВСУ могли нанести удар по донецкому кладбищу
Мантуров раскрыл, когда состоится первый запуск ракеты «Старт-1М»
Привычки, которые делают дом устойчивым
«Безумие»: Миронов раскрыл, чем обернется для Запада конфликт с Россией
В Москве запустили новый трамвайный диаметр
Нетаньяху распорядился начать прямые переговоры с Ливаном
Превратили в мумию: мужчина разлагался в петербургской больнице 1,5 месяца
Путин подписал законы о передаче кассации по делам мировых судей в регионы
«Речи о членстве не идет»: НАТО захлопнуло дверь перед носом Украины
Экс-нардеп ответил, что стоит за хамством Зеленского в адрес Вэнса
В Европе призвали остановить Трампа даже высокой ценой
Россиянка организовала дерзкое похищение мужа
Скандал на Олимпиаде, 11 млн призовых, тяжелый диагноз: как живет Гуменник
Россиян предупредили об изменениях при переводах через СБП
Израильский суд вновь возьмется за Нетаньяху после паузы из-за войны
В США мужчина поджег огромный склад туалетной бумаги по одной причине
Сальдо раскрыл число атак ВСУ на Херсонскую область с начала года
Названа страна Европы, где Гагарина считают величайшим героем
Японец укусил знакомую под цветущей сакурой и умер
Африканская страна запустит свой спутник при поддержке Роскосмоса
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

