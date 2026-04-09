«Это о соотношении потерь»: Мединский подтвердил обмен погибшими с Украиной Мединский обратил внимание на соотношение потерь в заявлении об обмене погибшими

Россия передала Украине 1000 тел погибших военных и получила 41 тело российских бойцов, сообщил в своем Telegram-канале глава переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский. Он подчеркнул, что эта информация иллюстрирует соотношение потерь сторон конфликта.

Украинской стороне передана 1000 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. С той стороны получено 41 [тело] погибших наших. Это о соотношении потерь, — написал Мединский.

Ранее депутат Госдумы и представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев подтвердил, что Россия передала украинской стороне 1000 тел погибших военнослужащих. Парламентарий добавил, что украинская сторона в ответ передала РФ 41 тело.

До этого СМИ писали, что число погибших военнослужащих ВСУ достигло примерно 1,3 млн человек. С начала специальной военной операции украинские власти направили на погребальные услуги свыше 1,39 млрд гривен (2,5 млрд рублей). Наибольшее количество тендеров на транспортировку и захоронение тел приходится на Днепропетровскую область.