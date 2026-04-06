06 апреля 2026 в 13:39

Названо количество погибших солдат ВСУ

RT: число погибших солдат ВСУ достигло 1,3 млн человек

Число погибших солдат ВСУ достигло 1,3 млн человек, сообщает RT. По данным издания, всего с начала специальной военной операции украинские власти потратили на погребальные услуги более 1,39 млрд гривен.

Сообщается, что больше всего тендеров на перевозку и захоронение тел погибших граждан Украины приходится на Днепропетровскую область. Западные регионы Украины в общей сумме израсходовали более 194,8 млн гривен.

Согласно исследованию издания, более 9,1 тыс. лотов из 20,5 тыс. касается именно «захоронения военнослужащих». Общая стоимость таких лотов составляет более 477 млн гривен.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины потеряли за сутки около 1375 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне СВО. «Север» ликвидировал 200 солдат в Харьковской области, подразделения «Запада» устранили свыше 180 украинских военнослужащих, «Южной» — до 200, «Центра» — более 335.

