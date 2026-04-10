Сорвали ракетную атаку и поразили живую силу: успехи ВС РФ к утру 10 апреля

Расчеты зенитных комплексов «Бук-М3» группировки «Восток» отразили ракетную атаку Вооруженных сил Украины в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 10 апреля?

Сорвали ракетную атаку ВСУ

По данным военного ведомства, в ходе несения боевого дежурства зенитчики обнаружили и точным пуском уничтожили реактивный снаряд американской системы залпового огня HIMARS.

«Успешная работа ПВО позволила пресечь попытку противника нанести ракетный удар и обеспечила безопасное выполнение задач артиллерией и штурмовыми подразделениями на линии боевого соприкосновения», — информировали в министерстве.

В Минобороны подчеркнули, что постоянное наблюдение за воздушным пространством силами ПВО предотвращает внезапные ракетные атаки и защищает войска.

По словам начальника расчета с позывным Тайга, зенитчики каждый день совершают по несколько выездов.

«Основная приоритетная цель — это ракеты системы залпового огня HIMARS. Недавно сбили одну такую, цель поражена, расход — одна ракета, отработала штатно. Противник также пытается поразить ракетами гражданские объекты, но мы это дело жестко пресекаем. Сложные скоростные цели идут не по баллистической навесной траектории, а летят на низких высотах с большой скоростью. Но данная машина позволяет их спокойно видеть и сопровождать, все характеристики отчетливо видны на мониторах», — сказал Тайга на видео, предоставленном МО.

Уничтожили пункт временной дислокации ВСУ

Операторы беспилотников «Утка» из Южной группировки войск ликвидировали пункт временной дислокации ВСУ в Константиновке, заявили в Минобороны РФ.

«В районе населенного пункта Константиновка разведчики 28-го мотострелкового полка Южной группировки войск обнаружили пункт временной дислокации с живой силой противника. Координаты пункта были переданы операторам беспилотных летательных аппаратов „Утка“», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что благодаря слаженности расчета беспилотных систем удалось уничтожить цель прямым попаданием.

Лишили ВСУ САУ «Богдана»

Военнослужащие группировки «Север» поразили самоходную артиллерийскую установку «Богдана» ВСУ в Сумской области, рассказал ТАСС командир роты БПЛА Амур.

«Благодаря работе разведывательных расчетов удалось обнаружить 155-миллиметровую САУ „Богдана“ ВСУ, расположенную в лесу и находящуюся в транспортном положении. По цели незамедлительно отработали расчеты FPV-дронов с осколочно-фугасной частью, которые серией ударов уничтожили цель», — рассказал он.

Командир роты БПЛА отметил, что операторы беспилотных систем эффективно уничтожают живую силу и места скопления врага.

«Подразделениям ВСУ не остается шансов сосредоточить силы на линии боевого соприкосновения и организовать полноценную оборону, что позволяет нашим подразделениям активно продвигаться вперед, увеличивая буферную зону», — сообщил Амур.

Не допустили ротацию ВСУ

Операторы ударных дронов из группировки войск «Восток» сорвали ротацию подразделений ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях, заявили в Минобороны РФ. В результате их действий были уничтожены техника и резервы противника.

«В Запорожской и Днепропетровской областях в ходе воздушной разведки расчеты БПЛА войск беспилотных систем группировки „Восток“ вскрыли маршруты переброски резервов и попытку проведения ротации подразделений ВСУ на передний край. Координаты целей были переданы операторам ударных дронов и расчетам барражирующих боеприпасов „Ланцет“», — сообщили в ведомстве.

Там отметили, что точными попаданиями на марше были уничтожены бронетранспортеры американского производства, а также автомобильная техника. Находившаяся в машинах живая сила противника ликвидирована.

Поразили переправу ВСУ

Артиллеристы и операторы ударных беспилотников из группировки войск «Север» ликвидировали переправу, вышки связи и центры управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области, заявило Министерство обороны России.

«Артиллерийские расчеты 244-й артиллерийской бригады 11-го армейского корпуса уничтожили переправу ВСУ в Харьковской области. Кроме этого, специалисты подразделений войск беспилотных систем поразили вышки связи и технику противника», — заявили в министерстве.

Там рассказали, что в ходе воздушной разведки операторами БПЛА была обнаружена переправа ВСУ на месте обрушения прежнего моста. Инженерное сооружение использовалось для перевозки горюче-смазочных материалов, провианта, боекомплекта и проведения ротации подразделений противника, находящихся на линии боевого соприкосновения. Объективный контроль проводился с дрона-разведчика «Орлан-10». На кадрах видно точечное попадание и полную ликвидацию переправы без возможности ее восстановления.

Кроме того, операторы дронов вывели из строя оборудование связи, что привело к сбоям в управлении подразделениями ВСУ и нейтрализации стартовых позиций беспилотников противника.

