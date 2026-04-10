Два танка Вооруженных сил Украины были уничтожены российским новобранцем после трех дней обучения, 108-я отдельная бригада территориальной обороны ВСУ несет огромные потери на Запорожском направлении.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 9 апреля.

Новобранец уничтожил два танка ВСУ

Российский боец с позывным Сема, будучи новобранцем отряда беспилотных летательных аппаратов, после всего трех дней обучения отправился на первое боевое задание. Там он уничтожил два украинских танка, рассказал офицер 68-го отдельного разведывательного батальона Южного военного округа.

Несмотря на то что стандартная подготовка пилота FPV-дрона занимает около трех месяцев, этот оператор показал выдающийся результат. Два танка ВСУ, хорошо замаскированные и расположенные на расстоянии 200 метров друг от друга, были поражены с закрытых огневых позиций.

Дроны ударили по жилым домам в Волгоградской области

Пять частных жилых домов получили повреждения в результате удара беспилотников Вооруженных сил Украины по Волгоградской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Бочаров. Обстрелы были зафиксированы в Суровикинском районе.

При этом системам противовоздушной обороны удалось в большей мере пресечь масштабную атаку дронов, направленную на объекты энергетики и гражданской инфраструктуры в Волгоградской области, пояснил Бочаров. Ответственным службам и органам местного самоуправления поручено провести дополнительное обследование повреждений и организовать работы по устранению последствий.

Раскрыто число безвозвратных потерь ВСУ в Запорожской области

Российские силовики сообщили о тяжелой ситуации, сложившейся в 5-м стрелковом батальоне 108-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ на Запорожском тактическом направлении. Она понесла огромное количество безвозвратных и санитарных потерь. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Армия России использует против ВСУ новейшую артиллерию, ударные беспилотники и авиацию. В результате подразделение терпит интенсивное комплексное огневое поражение, говорится в статье. Из-за постоянных ударов ротация личного состава в батальон серьезно затруднена. Военнослужащие ВСУ, по сведениям источников, находятся на передовых позициях уже более 60 дней без замены.

Украинский удар оставил без света часть Запорожской области

Вооруженные силы Украины вновь атаковали гражданскую энергетическую инфраструктуру в южной части Запорожской области. В результате удара часть оборудования получила повреждения, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий.

Несмотря на сложности, оперативные службы и энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию. В ближайшие часы они намерены полностью восстановить электроснабжение пострадавших районов.

Обмен телами между РФ и Украиной обнажил нестыковки в докладах ВСУ

Очередной обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной прошел с многократным перевесом — 1000 на 41, что противоречит докладам Киева, обратил внимание военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале. Журналист намекнул, что украинская сторона что-то недоговаривает.

По словам военкора, президент Украины Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский весь март докладывали о якобы наступательных действиях. Однако прошедший обмен обнажил их ложь.

Подросток и еще три белгородца попали в больницу после атак ВСУ

Вооруженные силы Украины в очередной раз атаковали беспилотными летательными аппаратами приграничные районы Белгородской области, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. За прошедшие сутки в результате нападений пострадали четыре гражданских лица, в том числе подросток.

В Шебекинском округе на трассе Белгород — Шебекино дрон атаковал легковой и грузовой автомобили. Ранения получили мужчина и женщина, еще один мирный житель доставлен в больницу с минно-взрывными травмами и баротравмами.

