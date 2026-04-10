Российский боец на первом же задании превратил в хлам два танка ВСУ

Российский боец с позывным Сема, будучи новобранцем отряда беспилотных летательных аппаратов, после всего трех дней обучения отправился на первое боевое задание. Там он уничтожил два украинских танка, рассказал в беседе с РИА Новости офицер 68-го отдельного разведывательного батальона Южного военного округа с позывным Сава.

Несмотря на то, что стандартная подготовка пилота FPV-дрона занимает около трех месяцев, этот оператор показал выдающийся результат. Два танка ВСУ, хорошо замаскированные и расположенные на расстоянии 200 метров друг от друга, были поражены с закрытых огневых позиций.

У меня в подразделении был случай, оператор за три дня научился. Через три дня он поехал на позицию уничтожил два танка, — сказал Сава.

За проявленный героизм Сема получил поощрение в виде отпуска. Теперь он продолжает успешно работать в зоне боевых действий.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов заслушал доклад командующего группировкой «Центр» генерал-полковника Валерия Солодчука о ходе наступательных действий российских войск и характере действий противника в зоне специальной военной операции, сообщило Министерство обороны РФ. Глава ведомства проверил выполнение боевых задач соединениями и воинскими частями данной группировки.