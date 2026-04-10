Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 апреля 2026 в 06:25

Российский боец на первом же задании превратил в хлам два танка ВСУ

Боец с позывным Сема на первом боевом задании уничтожил два украинских танка

ВС РФ в зоне СВО. Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российский боец с позывным Сема, будучи новобранцем отряда беспилотных летательных аппаратов, после всего трех дней обучения отправился на первое боевое задание. Там он уничтожил два украинских танка, рассказал в беседе с РИА Новости офицер 68-го отдельного разведывательного батальона Южного военного округа с позывным Сава.

Несмотря на то, что стандартная подготовка пилота FPV-дрона занимает около трех месяцев, этот оператор показал выдающийся результат. Два танка ВСУ, хорошо замаскированные и расположенные на расстоянии 200 метров друг от друга, были поражены с закрытых огневых позиций.

У меня в подразделении был случай, оператор за три дня научился. Через три дня он поехал на позицию уничтожил два танка, — сказал Сава.

За проявленный героизм Сема получил поощрение в виде отпуска. Теперь он продолжает успешно работать в зоне боевых действий.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов заслушал доклад командующего группировкой «Центр» генерал-полковника Валерия Солодчука о ходе наступательных действий российских войск и характере действий противника в зоне специальной военной операции, сообщило Министерство обороны РФ. Глава ведомства проверил выполнение боевых задач соединениями и воинскими частями данной группировки.

Регионы
танки
ВС РФ
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский боец на первом же задании превратил в хлам два танка ВСУ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.