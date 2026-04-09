Главе Минобороны доложили о наступлении частей ВС России в зоне СВО Белоусов заслушал доклад о наступлении группировки «Центр» в зоне СВО

Министр обороны России Андрей Белоусов заслушал доклад командующего группировкой «Центр» генерал-полковника Валерия Солодчука о ходе наступательных действий российских войск и характере действий противника в зоне специальной военной операции, сообщило Министерство обороны РФ. Глава ведомства проверил выполнение боевых задач соединениями и воинскими частями данной группировки.

В ведомстве уточнили, что доклад состоялся в ходе рабочей поездки министра. Солодчук подробно информировал главу военного ведомства о текущей обстановке на передовой и о тактике, которую применяет противник.

До этого Белоусов вручил медаль Герою России рядовому Сергею Ярашеву, который удерживал позицию в одиночку в течение двух месяцев. Он выразил благодарность бойцу за мужество и пожелал ему скорейшего восстановления.

Ранее Белоусов заявил, что план комплектования Вооруженных сил РФ в текущем году был перевыполнен, на контрактную службу поступило почти 410 тыс. человек. Министр добавил, что две трети заключивших контракт граждан — это молодые мужчины в возрасте до 40 лет.