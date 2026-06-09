Белоусов описал все последствия возможного выхода Ирана из ДНЯО

Выход Ирана из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) был бы невыгоден Тегерану, заявил посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов. По его словам, которые приводит РИА Новости, такой сценарий даст противникам Ирана дополнительный повод применить против него самые крайние меры.

Исламская Республика Иран — это суверенное государство, и иранцы могут принять любое решение. Но, на мой взгляд, выход из ДНЯО ни в данный момент, ни в будущем не в интересах Ирана по многим причинам, — отметил Белоусов.

В числе причин, по которым выход из ДНЯО противоречит интересам Ирана, дипломат назвал прежде всего потерю возможности опираться на положения договора, особенно на его третью и четвертую статьи, при реализации планов в мирной атомной энергетике. Он подчеркнул, что иранское руководство просчитывает такие риски и вряд ли пойдет на этот шаг.

Ранее политолог Сергей Станкевич рассказал, что эскалация между Израилем и Ираном мешает Трампу реализовать планы по военной операции против Кубы. По его мнению, такое положение дел абсолютно невыгодно американскому лидеру, именно поэтому он так нервно отреагировал на удары израильцев по Ливану.