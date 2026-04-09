Обмен телами между Россией и Украиной обнажил нестыковки в докладах ВСУ Коц: обмен телами 1000 на 41 обнажил ложь Киева

Очередной обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной прошел с многократным перевесом — 1000 на 41, что противоречит докладам Киева, обратил внимание военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале. Журналист намекнул, что украинская сторона что-то недоговаривает.

По словам военкора, президент Украины Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский весь март докладывали о якобы наступательных действиях. Однако прошедший обмен обнажил их ложь.

Украинской стороне снова передана тысяча тел «захистников». В Россию возвращается 41 наш погибший герой. <...> Но Зеленский с Сырским весь март всем рассказывали, как они наступают. <...> Может, кто-то врет? — задался вопросом военкор.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что армия России не позволит ВСУ провести успешную контратаку в районе Константиновки, несмотря на возможные планы украинского командования. По его словам, все идет к тому, что населенный пункт будет освобожден ВС РФ.