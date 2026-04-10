10 апреля 2026 в 12:26

Российские войска освободили два населенных пункта

Минобороны: армия России освободила Диброву в ДНР и Миропольское под Сумами

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Населенный пункт Диброва в Донецкой Народной Республике перешел под контроль российских войск, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. В ведомстве указали, что Вооруженные силы РФ также освободили Миропольское в Сумской области.

Российскими войсками установлен контроль над населенным пунктом Миропольское Сумской области. В результате активных наступательных действий освобожден населенный пункт Диброва Донецкой Народной Республики, — сказано в сообщении.

Ранее появилась информация, что на кладбищах Украины почти не осталось мест для захоронения погибших солдат ВСУ. Как рассказал немецкий журналист Штеффен Шварцкопф, ситуация в стране достигла критической отметки. Армия Украины ежедневно теряет большое количество бойцов, и масштаб потерь невозможно скрыть.

Также стало известно, что военные ВСУ подавили восстание насильно мобилизованных под Чугуевом — поднявшие бунт были убиты. Как сообщили в силовых структурах РФ, высшее командование не знает о случившемся. Родственники убитых получили документы с указанием естественных причин смерти и их изуродованные тела.

