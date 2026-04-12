Обломки украинского БПЛА нашли на популярном пляже в Эстонии

Житель северной части Эстонии обнаружил на побережье фрагмент, предположительно принадлежащий украинскому беспилотнику, информирует телерадиокомпания ERR со ссылкой на местную полицию безопасности. Инцидент зафиксирован в уезде Ляэне-Вирумаа на популярном пляже Кальви.

Пресс-секретарь департамента полиции безопасности (КаПо) Марта Тууль пояснила изданию, что речь идет не о падении беспилотника, а об обломке крыла, который море выбросило на пляж Кальви. По предварительной оценке ведомства, находка является частью украинского дрона.

Ранее главы МИД Литвы, Латвии и Эстонии выступили с совместным заявлением, в котором отрицают, что их страны когда-либо разрешали Украине использовать свое воздушное пространство для нанесения ударов по России. Вильнюс, Рига и Таллин официально уведомили об этом представителей посольств РФ в своих странах.

Командующий Военно-морскими силами Эстонии Иво Варк также отметил, что Таллин не станет перехватывать российские суда так называемого теневого флота в Балтийском море. Причиной такого решения назван слишком высокий риск военной эскалации.