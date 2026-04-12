12 апреля 2026 в 15:28

Обломки украинского БПЛА нашли на популярном пляже в Эстонии

Обломки БПЛА ВС Украины Обломки БПЛА ВС Украины Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Житель северной части Эстонии обнаружил на побережье фрагмент, предположительно принадлежащий украинскому беспилотнику, информирует телерадиокомпания ERR со ссылкой на местную полицию безопасности. Инцидент зафиксирован в уезде Ляэне-Вирумаа на популярном пляже Кальви.

Пресс-секретарь департамента полиции безопасности (КаПо) Марта Тууль пояснила изданию, что речь идет не о падении беспилотника, а об обломке крыла, который море выбросило на пляж Кальви. По предварительной оценке ведомства, находка является частью украинского дрона.

Ранее главы МИД Литвы, Латвии и Эстонии выступили с совместным заявлением, в котором отрицают, что их страны когда-либо разрешали Украине использовать свое воздушное пространство для нанесения ударов по России. Вильнюс, Рига и Таллин официально уведомили об этом представителей посольств РФ в своих странах.

Командующий Военно-морскими силами Эстонии Иво Варк также отметил, что Таллин не станет перехватывать российские суда так называемого теневого флота в Балтийском море. Причиной такого решения назван слишком высокий риск военной эскалации.

ЦАХАЛу приказали готовиться к продолжению войны после провала переговоров
В США заявили, что «узкие места» Ирана и Китая поставили США в тупик
«Катастрофа»: Буданов сделал тревожное заявление о будущем Украины
Трамп раскрыл детали переговоров с Ираном
Трамп объявил морскую блокаду Ирана после неудачных переговоров
Священник окатил собравшихся на пасхальной службе водой из кубка
«Делает невозможное»: дочь Турецкого поздравила отца с днем рождения
Годовщину полета Гагарина в космос отметили в Байконуре
«Ни квартир, ни машин»: дочка Распутиной пожаловалась на тяготы жизни
Ульянов назвал условие, при котором США и Иран сразу достигли бы согласия
В Госдуме назвали вид космического туризма в России, не имеющий аналогов
Стало известно, о чем будут говорить Путин и президент Индонезии
Скончалась внучка звезды немого кино Веры Холодной
Выборы в Венгрии 12 апреля: последние новости, промежуточные результаты
«Тираны усвоили»: в Иране увидели принятие Вашингтоном сущности Тегерана
Президент Ирана поздравил православных христиан в России с Пасхой
Президент Ирана рассказал Путину, как прошли переговоры с США
Москвич взломал веб-камеру тещи и несколько лет тайно ее снимал
«Зеленский охамел»: Сальдо раскрыл роль Украины для Евросоюза в будущем
Дальше
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

