10 апреля 2026 в 22:45

«Риск высок»: в Эстонии испугались недружественного шага против России

Варк: Эстония не будет задерживать российские суда из-за страха перед эскалацией

Таллин не станет перехватывать российские суда так называемого теневого флота в Балтийском море, заявил командующий Военно-морскими силами Эстонии Иво Варк в интервью Reuters. Причиной такого решения назван слишком высокий риск военной эскалации.

Варк пояснил, что вмешательство возможно лишь в случае прямой и явной угрозы, например повреждения подводной инфраструктуры или разлива нефти. В остальных же случаях эстонские военные предпочитают не рисковать.

До этого стало известно, что российский фрегат «Адмирал Григорович» в среду, 8 апреля, провел через пролив Ла-Манш два танкера, находящихся под санкциями Великобритании, проигнорировав риски возможного задержания. Британский корабль при этом просто наблюдал за судами, не предпринимая никаких действий.

Ранее помощник президента России Николай Патрушев указывал, что Запад превратил Балтийское море в арену необъявленной гибридной войны. Он использует инциденты с подводными кабелями для наращивания военного присутствия и препятствования российскому нефтяному экспорту. Россия, по словам политика, выработает дополнительные меры защиты своего торгового флота в случае появления новых угроз на море со стороны европейских стран.

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям
Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям

Натираю на терке — и в лаваш. Весенние рулетики с яйцом и сыром —  лучше любой выпечки
Натираю на терке — и в лаваш. Весенние рулетики с яйцом и сыром —  лучше любой выпечки

