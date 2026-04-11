Стала известна причина смерти актера Наумова

Болезнь легких стала причиной смерти Алексея Наумова, заявили РИА Новости в семье актера. Дата и место прощание с артистом пока неизвестны.

Он долго болел и после болезни у него были проблемы с легкими и развилась астма, — говорится в сообщении.

Ранее киноактриса Наталия Белохвостикова заявила о смерти Наумова. Звезда сериала «Следствие ведут знатоки» скончался на 66-м году жизни.

До этого на 85-м году жизни скончалась британская актриса Анджела Плезенс, знакомая зрителям по фильму «Банды Нью-Йорка» и экранизациям произведений Агаты Кристи о мисс Марпл. Представители артистки назвали ее уход большой утратой для британского кинематографа.