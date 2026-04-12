В Госдуме назвали вид космического туризма в России, не имеющий аналогов Депутат Тарбаев: экскурсиям на космодром Байконур почти нет аналогов в мире

Экскурсиям на космодромы Восточный и Байконур практически нет аналогов в мире, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев. Парламентарий отметил, что, по данным ВЦИОМ, не менее 30% россиян мечтают своими глазами увидеть Землю из космоса или почувствовать себя причастными к миру космоса.

Школьникам и взрослым интересны экскурсии в знаменитые российские музеи космонавтики и авиации: Мемориальный музей космонавтики в Москве, Звездный городок, музей ВВС в Монино, Центр управления полетами, РКК Энергия, Космос и Авиация на ВДНХ. Можно принять участие в захватывающем путешествии на космодромы, в первую очередь, на Восточный или даже на Байконур, понаблюдать за запуском космических аппаратов и космических кораблей. Важно, что аналогов подобным экскурсиям практически нет в мире. И нам, россиянам, надо обязательно воспользоваться такими уникальными туристическими предложениями, — сказал Тарбаев.

Депутат подчеркнул, что космический туризм в России активно развивается. Например, четыре раза в год в Центре подготовки космонавтов организуют полеты в невесомость на специальном самолете Ил-76. Собеседник поделился, что там же предлагаются программы космической подготовки на реальных тренажерах, на которых космонавты занимаются перед полетом в космос: тренажер космического корабля «Союз», тренажер «Выход-2», центрифуга ЦФ-7 и ЦФ-18. Также, по его словам, можно попробовать погружения в гидролаборатории или гастрономический туризм — тестирование космического питания.

Есть, конечно, и такие эксклюзивы, как прямые космические полеты туристов. Пока по объективным причинам полеты на МКС очень дороги и поэтому единичны. Но тем не менее, данное направление востребовано. Наша страна продолжает активно развивать космос. В соответствии с поручением Владимира Владимировича Путина с этого года дан старт национальному проекту «Космос» с общим объемом финансирования около 4,5 трлн рублей, — резюмировал Тарбаев.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин в поздравлении работникам и ветеранам ракетно-космической отрасли ко Дню космонавтики заявил, что отечественная космонавтика укрепляет лидирующие позиции. По его словам, отрасль развивается, несмотря на беспрецедентные вызовы.