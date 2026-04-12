«Беспрецедентные вызовы»: Мишустин о развитии российской космонавтики

Российская космонавтика укрепляет лидирующие позиции, заявил премьер России Михаил Мишустин в поздравлении работникам и ветеранам ракетно-космической отрасли ко Дню космонавтики. Текст официальной телеграммы опубликован на сайте кабмина. По его словам, отрасль развивается, несмотря на беспрецедентные вызовы.

Несмотря на беспрецедентные вызовы, российская космонавтика продолжает укреплять лидирующие позиции. Последовательно реализуются стратегические проекты, направленные на укрепление технологического суверенитета, — говорится в публикации.

По словам премьера, Россия запустила спутники для сервиса связи с глобальным покрытием и радиолокационный спутник дистанционного зондирования нового поколения. Он отметил, что полученные от биоспутника «Бион-М» помогут при подготовке пилотируемых дальних экспедиций в космос.

Ранее Роспатент отобрал три лучших изобретения российских ученых для освоения космоса, первый в списке — программа-симулятор космического мусора. В пресс-службе ведомства добавили, что на втором месте — технология, позволяющая добиться увеличения грузоподъемности многоступенчатых модульных ракет-носителей.