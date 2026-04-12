«Беспрецедентные вызовы»: Мишустин о развитии российской космонавтики

Мишустин: космическая отрасль России продолжает укреплять лидирующие позиции

Михаил Мишустин
Российская космонавтика укрепляет лидирующие позиции, заявил премьер России Михаил Мишустин в поздравлении работникам и ветеранам ракетно-космической отрасли ко Дню космонавтики. Текст официальной телеграммы опубликован на сайте кабмина. По его словам, отрасль развивается, несмотря на беспрецедентные вызовы.

Несмотря на беспрецедентные вызовы, российская космонавтика продолжает укреплять лидирующие позиции. Последовательно реализуются стратегические проекты, направленные на укрепление технологического суверенитета, — говорится в публикации.

По словам премьера, Россия запустила спутники для сервиса связи с глобальным покрытием и радиолокационный спутник дистанционного зондирования нового поколения. Он отметил, что полученные от биоспутника «Бион-М» помогут при подготовке пилотируемых дальних экспедиций в космос.

Ранее Роспатент отобрал три лучших изобретения российских ученых для освоения космоса, первый в списке — программа-симулятор космического мусора. В пресс-службе ведомства добавили, что на втором месте — технология, позволяющая добиться увеличения грузоподъемности многоступенчатых модульных ракет-носителей.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Звездную пару» операторов дронов ВСУ ликвидировали
Правительство утвердило строительство НИЦ судостроения имени Крылова
Чемпион UFC Махачев рассказал о горькой утрате в Италии
Переговоры США и Ирана чуть не закончились мордобоем
Названы неочевидные признаки рака
Трамп после провала в Пакистане намекнул на морскую блокаду
Дженна Ортега раскрыла, кто «защищает» ее в Голливуде
Политолог ответил, продолжатся ли переговоры между США и Ираном
Coca-Cola зарегистрировала товарный знак в России
В Пакистане раскрыли, в какой атмосфере проходили переговоры Ирана и США
Россиян предупредили об уголовной ответственности за лебедей из покрышек
Сальдо раскрыл, за что Запад любит Зеленского
Российским военным на передовой привезли куличи и яйца
Любовь Аксенова рассказала о своем дебюте в новой роли
Сонливость водителей в России будет контролировать ИИ
Россияне стали чаще обращаться к институту омбудсмена
Стало известно, как изменилась обстановка в Ормузе после финала переговоров
Власти Ирана раскрыли, за какой период могут восстановить мощности НПЗ
В российском регионе ввели режим ЧС и начали эвакуировать жителей
Орбан пообещал заставить Украину возобновить подачу нефти по «Дружбе»
Дальше
Самое популярное
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Экономика

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Общество

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
Россия

Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля

