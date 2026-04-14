«Сонный туризм» набирает популярность у россиян Тарбаев рассказал о появлении в России сонного туризма и росте спроса на него

В России набирает популярность «сонный туризм» — новое направление в организации отдыха, нацеленное на восстановление организма, рассказал «Газете.Ru» глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев. По его словам, мир становится все более технологичным и менее предсказуемым, а усталость для современного человека превращается в норму.

Депутат пояснил, что интервалы тишины — как естественной природной, так и обустроенной с помощью шумоизоляции, а также тишины новостной — становятся жизненно необходимыми. Если добавить к этому продуманный подход к оснащению номеров с удобными матрасами, ортопедическими подушками и блэкаут-шторами, то рождается новый спрос и предложение в туризме.

Для особо искушенных можно добавить и третий пункт, со «звездочкой», — специальные программы по оздоровлению и телесно-ориентированные практики. И мы получаем новый спрос и предложение в туризме, — сказал Тарбаев.

Особенностью «сонного туризма» в России являются краткие сроки поездки, добавил парламентарий. Обычно туристы ищут возможности для отдыха на несколько дней с обязательным акцентом на тишину и уединение, а следовательно, на удаленность от больших городов.

По мнению депутата, «сонный туризм» продолжит развиваться и набирать обороты в России. Он представляет собой новые возможности для бизнеса и интересные перспективы для индивидуальных предпринимателей и сельхозпроизводителей, заключил он.

Ранее Тарбаев заявил, что экскурсиям на космодромы Восточный и Байконур практически нет аналогов в мире. Парламентарий отметил, что, по данным ВЦИОМа, не менее 30% россиян мечтают своими глазами увидеть Землю из космоса или почувствовать себя причастными к миру космоса.