«Калечить психику»: Песков рассказал, что Киев делает с христианами

Киев пытается «одурманивать» украинских христиан, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков автору ИС «Вести» Павлу Зарубину. По его словам, Украина хочет лишить их возможности ходить в православные храмы, «оболванить их», и в некоторых вопросах это удается.

Безусловно, и пытаются, естественно, одурманивать христиан, калечить психику людям, пытаются лишать людей возможности ходить в православные храмы. Но все-таки вера — она найдет свой путь со временем. Все поправится, — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля отмечал, что пасхальное перемирие — это гуманитарный жест со стороны президента России Владимира Путина. Он добавил, что военнослужащие продолжают сохранять бдительность из-за высокого риска провокаций со стороны ВСУ.

Песков также упоминал, что в Кремле видели заявление украинского президента Владимира Зеленского о предложенном Москвой пасхальном перемирии. Он добавил, что мероприятие носит гуманитарный характер, а не военный или политический. Представитель Кремля подчеркнул, что светлый праздник Пасхи является святым праздником как для России, так и для Украины и украинского народа, передает РИА Новости.