«Не знаете, какая доктрина?»: Роднина вычеркнула Трампа из списка друзей РФ Роднина заявила, что Трампа нельзя назвать другом России

Американского президента Дональда Трампа нельзя назвать другом России, заявила трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина в беседе со Sport24. Корреспондент спросил у политика, как она относится к республиканцу, которого многие называют другом Москвы.

Кто его считал другом? Вы что, не знаете, какая у США доктрина? У них Китай, а следующая страна — Россия. В такой ситуации у нас с Америкой могут быть партнерские отношения, деловые и финансовые, но не дружественные, — высказалась Роднина.

Ранее Дональд Трамп отметил, что российский лидер Владимир Путин не боится НАТО. Он подчеркнул, что инициатива привлечения Альянса к возможной поддержке США в Иране была предпринята в тестовом формате.

До этого выяснилось, что Соединенные Штаты были вынуждены смягчить санкционные ограничения в отношении нефти из России и Ирана на фоне стремительного роста стоимости топлива внутри страны и полного отчаяния в Белом доме. Как заявил политолог-американист Малек Дудаков, цены на американском рынке приближаются к рекордным показателям.