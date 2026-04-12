Американского президента Дональда Трампа нельзя назвать другом России, заявила трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина в беседе со Sport24. Корреспондент спросил у политика, как она относится к республиканцу, которого многие называют другом Москвы.
Кто его считал другом? Вы что, не знаете, какая у США доктрина? У них Китай, а следующая страна — Россия. В такой ситуации у нас с Америкой могут быть партнерские отношения, деловые и финансовые, но не дружественные, — высказалась Роднина.
Ранее Дональд Трамп отметил, что российский лидер Владимир Путин не боится НАТО. Он подчеркнул, что инициатива привлечения Альянса к возможной поддержке США в Иране была предпринята в тестовом формате.
До этого выяснилось, что Соединенные Штаты были вынуждены смягчить санкционные ограничения в отношении нефти из России и Ирана на фоне стремительного роста стоимости топлива внутри страны и полного отчаяния в Белом доме. Как заявил политолог-американист Малек Дудаков, цены на американском рынке приближаются к рекордным показателям.