12 апреля 2026 в 14:55

«Не знаете, какая доктрина?»: Роднина вычеркнула Трампа из списка друзей РФ

Роднина заявила, что Трампа нельзя назвать другом России

Ирина Роднина Ирина Роднина Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Американского президента Дональда Трампа нельзя назвать другом России, заявила трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина в беседе со Sport24. Корреспондент спросил у политика, как она относится к республиканцу, которого многие называют другом Москвы.

Кто его считал другом? Вы что, не знаете, какая у США доктрина? У них Китай, а следующая страна — Россия. В такой ситуации у нас с Америкой могут быть партнерские отношения, деловые и финансовые, но не дружественные, — высказалась Роднина.

Ранее Дональд Трамп отметил, что российский лидер Владимир Путин не боится НАТО. Он подчеркнул, что инициатива привлечения Альянса к возможной поддержке США в Иране была предпринята в тестовом формате.

До этого выяснилось, что Соединенные Штаты были вынуждены смягчить санкционные ограничения в отношении нефти из России и Ирана на фоне стремительного роста стоимости топлива внутри страны и полного отчаяния в Белом доме. Как заявил политолог-американист Малек Дудаков, цены на американском рынке приближаются к рекордным показателям.

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Экономика

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Общество

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

