Президент США Дональд Трамп заявил ABC News, что российский лидер Владимир Путин не боится НАТО. Он отметил, что инициатива привлечения Альянса к возможной поддержке США в Иране была предпринята в тестовом формате.

Я делал это в качестве эксперимента. Мне это было не нужно, правда? Они — бумажный тигр. Бумажный тигр. У них нет кораблей. У них ничего нет, и Путин их совершенно не боится. Но я сделал это в качестве эксперимента, — сказал глава Белого дома.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что Трамп ставит дедлайны для Ирана, чтобы повлиять на стоимость нефти. Он добавил, что инсайдерская торговля позволяет зарабатывать большие деньги многим из его окружения.

До этого сообщалось, что Трамп, иранское руководство и группа региональных посредников ведут переговоры об условиях возможного 45-дневного прекращения огня. По словам инсайдеров, сейчас открытие Ормузского пролива и доступ Тегерана к обогащенному урану рассматриваться не будут. Якобы эти вопросы отложили на будущее, когда дело дойдет до финальных договоренностей.