В США узнали детали переговоров Трампа с Ираном

Американский президент Дональд Трамп, иранское руководство и группа региональных посредников ведут переговоры об условиях возможного 45-дневного прекращения огня, передает портал Axios со ссылкой на источники, близкие к ситуации. По их словам, сейчас открытие Ормузского пролива и доступ Тегерана к обогащенному урану рассматриваться не будут. Соответствующие вопросы отложили на будущее — они будут решаться в рамках финальных договоренностей.

До этого Трамп использовал нецензурную лексику в адрес Ирана. Республиканец написал гневный пост, в котором потребовал немедленно прекратить блокаду Ормузского пролива. По словам главы Белого дома, во вторник в Иране будет и «День электростанций», и «День мостов», если местные власти не прислушаются. При этом ранее, 4 апреля, он заявил, что у Ирана осталось 48 часов для открытия Ормузского пролива.