06 апреля 2026 в 07:23

В США узнали детали переговоров Трампа с Ираном

Axios: США и Иран начали обсуждать 45-дневное перемирие

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Alex Brandon — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Американский президент Дональд Трамп, иранское руководство и группа региональных посредников ведут переговоры об условиях возможного 45-дневного прекращения огня, передает портал Axios со ссылкой на источники, близкие к ситуации. По их словам, сейчас открытие Ормузского пролива и доступ Тегерана к обогащенному урану рассматриваться не будут. Соответствующие вопросы отложили на будущее — они будут решаться в рамках финальных договоренностей.

США, Иран и группа посредников в регионе обсуждают условия потенциального 45-дневного прекращения огня, которое могло бы привести к окончательному завершению конфликта, — сказано в материале.

До этого Трамп использовал нецензурную лексику в адрес Ирана. Республиканец написал гневный пост, в котором потребовал немедленно прекратить блокаду Ормузского пролива. По словам главы Белого дома, во вторник в Иране будет и «День электростанций», и «День мостов», если местные власти не прислушаются. При этом ранее, 4 апреля, он заявил, что у Ирана осталось 48 часов для открытия Ормузского пролива.

В Московский регион вернулись утренние заморозки
В Госдуме обратились к странам, поддерживающим Украину
Володин объяснил, почему переживающему кризис ЕС нужна Украина
В Госдуме жестко высказались об ударе ВСУ по шахте в ЛНР с 41 горняком
В Омске пропали братья 10 и 11 лет
Иран назвал атаку на производство тяжелой воды преступлением против человечества
Появились новые подробности состояния отца Сырского
Более сотни рейсов задержаны в российском аэропорту из-за БПЛА
Полиция третьи сутки ищет Героя России
На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за непогоды
Военный эксперт раскрыл потери ВСУ за неделю
Погода внесла коррективы в расписание поездов под Новосибирском
«Были преданы мученической смерти»: дети погибли при ночном ударе по Ирану
Москва пригрозила Лондону ответом за блокировку российских кораблей
Более 40 шахтеров остались под землей после удара ВСУ
Десантники группы «Север» уничтожили автопарк ВСУ
Россиянам сообщили о важных изменениях в сфере краткосрочных кредитов
«Полк смерти» ВСУ и «Нафтогаз» в руинах: новости СВО к утру 6 апреля
«Прошу прощения»: президент Южной Кореи выразил сожаление КНДР
В Красноярском крае задержали министра тарифной политики
Дальше
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

