Политолог ответил, что на самом деле стоит за дедлайнами Трампа по Ирану Политолог Дудаков: Трамп ставит дедлайны по Ирану, чтобы повлиять на цену нефти

Попытки президента США Дональда Трампа установить дедлайн для ближневосточного конфликта преследуют цель повлиять на стоимость нефти, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, подобные словесные интервенции позволяют Белому дому играть на понижение или повышение цен на черное золото.

На текущий момент мы не видим каких-то серьезных изменений в американской военной стратегии по Ирану. Заявления Трампа об очередном дедлайне в два дня я бы в большей степени рассматривал как попытку снова повлиять на мировые рынки. Когда он об этом заявил, оставалось ровно два дня до открытия торгов в США на бирже в понедельник утром по американскому времени. Я думаю, что Трамп опять пытается за счет своих словесных интервенций то повышать стоимость нефти, то ее понижать. На этом при помощи инсайдерской торговли зарабатывают очень многие представители его администрации, — сказал Дудаков.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон может уничтожить все электростанции и мосты в Иране. По его словам, такой вариант возможен, если Исламская Республика не откроет Ормузский пролив до вечера вторника, 7 апреля.