Вместо обычных котлет готовлю со сметаной — добавляю пару ингредиентов, и получаются стожки

Хотите удивить семью и забыть о скучных плоских котлетах? Приготовьте эти стожки — сочные мясные биточки со сметаной. С этим рецептом обычный фарш превращается в праздничное блюдо.

Для приготовления понадобится: 500 г мясного фарша (свинина + говядина), 1 луковица, 1 яйцо, 2 ст. л. панировочных сухарей, соль, перец, 150 г сметаны, 100 г твердого сыра, пучок укропа.

Рецепт: фарш смешайте с мелко нарезанным луком, яйцом, сухарями, солью и перцем. Тщательно вымесите. Противень застелите пергаментом. Влажными руками сформируйте из фарша круглые котлеты-лепешки с небольшим углублением в центре.

Отдельно смешайте сметану, тертый сыр и мелко рубленный укроп. Наполните этой массой углубления в каждой котлете. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 25–30 минут до румяной корочки. Подавайте горячими с любым гарниром.

Дарья Иванова
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
