12 апреля 2026 в 16:27

Зоозащитница из Махачкалы вспомнила, как мужчина спас 99 животных из приюта

Зоозащитница из Махачкалы Алжанат Аммаева рассказала РИА Новости, что во время сильных ливней 5 апреля едва не затопило частный приют для животных, которым она руководит. Спасти 13 собак и 86 кошек удалось благодаря соседу, перебравшемуся через ограждение и выпустившему питомцев из заливаемых вольеров.

Федеральная трасса была затоплена, машины плавали — такого я никогда не видела. Нам не разрешили проехать, нас развернули. У меня началась истерика, я не представляла, что происходит в приюте: животные закрыты, да и бежать им некуда, — рассказала Аммаева.

По словам активистки, она дозвонилась до соседа и попросила помощи. Молодой человек перелез через забор, открыл калитку и выпустил собак, которые к тому моменту уже стояли по колено в ледяной воде. Также он перенес в помещение клетку с вороной с подбитым крылом.

Животные не погибли, но некоторые заболели от переохлаждения. Имущество приюта — лежаки и одеяла — пришло в негодность. После стихии Аммаева также забрала к себе кошек из затопленных домов, чьи хозяева размещены у родственников или в ПВР.

Ранее житель Дагестана спас женщину с четырьмя детьми из попавшей в водоворот машины. По словам самой пострадавшей, она вместе с несовершеннолетними отправилась к родственникам. Проезжая Новый Хушет, россиянка почувствовала, что теряет управление.

