«Орлан с Рублевки думает, что он человек»: репортаж из центра спасения птиц

В московском центре восстановления и адаптации птиц спасают жизни хищным и краснокнижным пернатым. Многие из них пострадали от рук человека. Корреспондент NEWS.ru выяснил, как птицы попадают в клинику и куда их отправляют после лечения.

«Орлан Аркадий думает, что он человек»

Мы находимся в самом центре парка «Сокольники». Перед нами решетчатый, будто сплетенный купол, к которому примыкает смотровая площадка с газоном и зелеными насаждениями. Здесь находятся павильоны с ветеринарной лечебницей и множество вольеров, где живут ястребы, соколы, совы и другие птицы. Многие из них серьезно пострадали от рук человека.

«Знакомьтесь: орлан-белохвост Аркадий. У него очень противный характер — весной часто пронзительно орет и бросается на сетку вольера, пытаясь показать всем, какой он страшный», — сообщила корреспондентам NEWS.ru экскурсовод центра Варвара.

По ее словам, неизвестно, сколько лет Аркаше.

«Его вырастили в частной коллекции на Рублевке, — отметила Варвара. — Аркаша привык к людям и не всегда понимает, кто он — орлан или человек».

У орлана грустная история и дурной характер, подчеркнула она. Он занесен в Красную книгу как редкий, исчезающий вид. В естественных условиях эта птица выбирает для жизни малодоступные для человека места.

По словам экскурсовода, в какой-то момент хозяевам стало тяжело справляться с Аркадием. В период размножения он становился все более агрессивным. Когда люди пытались убраться у него в вольере, он на них бросался. Из-за неправильного содержания и питания орлан облысел.

«Аркадия кормили чем придется, а орланы едят только рыбу. У нас он живет уже год, стал звездой центра. Он привередлив — есть одно и то же два дня подряд не может. Если сегодня у него в меню красная рыба, то завтра будет речная. И наоборот», — подчеркнула Варвара.

Орлан Аркадий Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Выгнала самца из вольера»

Варвара заявила, что в центре также обитают краснокнижные филины. Сначала Лумпу и Умпу пытались поместить в один вольер.

«Но Умпа слишком злобно смотрела на самца. Она его не обижала, но он боялся находиться с ней рядом в одном помещении. Несчастному было страшно даже есть, — сказала Варвара. — Мы решили отселить его в отдельный вольер».

Похожая судьба у бородатого неясыти Вани. Он попал в Москву из центра воспроизводства редких животных под Волоколамском. Его привезли, чтобы «посватать» неясыти Стеше. Но из-за постоянного контакта с сотрудниками центра многие особи считают человека своим родителем и не знают, как вести себя с сородичами.

«Стешу вырастил человек, поэтому ей больше нравятся наши методисты. А Ваня теперь живет счастливой холостяцкой жизнью», — объяснила Варвара.

По ее словам, по этой причине птицы не размножаются в центре. К тому же многие из них были сильно травмированы в дикой природе. В отдельном вольере живут несколько сов — их всех зовут Ушастиками. Все они поступили в центр через службу спасения Московского зоопарка с повреждениями различной степени тяжести.

Ушастая сова на осмотре ветеринара Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«После нападения серой вороны один из Ушастиков лишился правого глаза и получил перелом крыла», — отметила Варвара.

Все птицы, обитающие в центре, не выжили бы в природе. Многие пострадали при столкновении с машиной. Некоторые пернатые получили ранения из пневматического оружия. В конце весны в центр попадают птенцы, которых приносят люди. Но нужно помнить о том, что в этот период они учатся летать и охотиться. Вырывать их из природных условий ни в коем случае нельзя, сказала экскурсовод.

«Правда, не у всех наших питомцев трагичная история. Например, балобан Али не может летать, потому что слишком старый и толстый! Но когда к нему в вольер заходят киперы, чтобы покормить, он бросается на них и отнимает еду», — заявила Варвара.

«Больше всего птицы страдают от рук человека»

После курса лечения большинство пернатых «пациентов» выпускают в дикую природу. Некоторых птиц распределяют по зоопаркам или оставляют, рассказал в беседе с NEWS.ru руководитель центра Александр Томашевский. Он добавил, что учился в Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии им. К. И. Скрябина, после чего стажировался в Соколином госпитале Абу-Даби. Это крупнейшее в мире учреждение, специализирующееся на лечении хищных птиц.

Хищная птица на дрессировке в центре восстановления и адаптации птиц Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Травмы у птиц могут быть разные — от небольших ушибов до повреждения сухожилий, — сказал он корреспонденту NEWS.ru. — Большинство пернатых, которые находятся у нас, — инвалиды, пострадавшие от антропогенного фактора».

Люди приносят некоторых птиц с черепно-мозговым травмами, повреждениями клюва и отравлениями, сообщил эксперт. Многие пернатые получают переломы крыла во время охоты на добычу. Травмы, нанесенные птицам 10 дней назад, как правило, излечимы, добавил Томашевский.

«Ветеринары центра проверяют, не повреждены ли связки. Если такие травмы не выявлены, то они устанавливают аппарат внешней фиксации. Обычно перелом срастается в течение 30 суток, у птиц восстанавливается способность летать», — отметил собеседник.

«Ястреб может пролететь через узкую трубу»

Сейчас в центре находятся около 50 редких спасенных птиц. Все особи дикие, поэтому они едят в основном пищу животного происхождения — это мыши, крысы и перепела.

«Виварий (здание, где разводят лабораторных животных. — NEWS.ru) поставляет их нам в замороженном виде», — отметил Томашевский.

Центр восстановления и адаптации птиц Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В центре работают три экскурсовода, два ветеринарных врача, четыре тренера по птицам, инженеры, кассиры и многие другие сотрудники. Одиннадцать пернатых находятся в «тренинге» — их готовят для будущих выступлений. Это совы, длиннохвостые и бородатые неясыти, а также тетеревятник.

«Это шоу будет носить просветительский характер. Мы планируем показывать зрителям в разлеточнике, как птицы ведут себя в природе. Например, ястребы-тетеревятники обитают в лесах и не знают преград. Мы продемонстрируем, как птица пролетает через узкую трубу», — добавил Томашевский.

Сокол в клобуке из центра восстановления и адаптации птиц Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Клобуки для хищных птиц. Клобучок полностью закрывает птице глаза, в темноте они успокаиваются и не реагируют на пугающие или отвлекающие внешние раздражители Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Читайте также:

Хоспис для лошадей: как в Подмосковье спасают от бойни «ненужных» животных

С тату и троечникам нельзя: как стать космонавтом в РФ — все подробности

«Студенту будет комфортно». Репортаж из самой маленькой квартиры в Москве