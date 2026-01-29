Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 09:16

Полицейские спасли раненую сову

Полицейские в Приангарье нашли на дороге раненую сову и передали в Дом природы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
На загородной трассе в Иркутской области сотрудники ГАИ нашли раненую сову, после чего передали ее специалистам в Дом природы для лечения, сообщили в региональном ГУ МВД. Возможно, птицу травмировали машины, которые проезжали мимо.

Спасенная длиннохвостая неясыть женского пола оказалась в тяжелом состоянии. У нее диагностировали истощение, черепно-мозговую травму, повреждение глаза и стресс. Для ее реабилитации были созданы специальные условия: приглушенный свет и ограниченный контакт с людьми. Это делается, чтобы сова могла успокоиться и не привыкала к человеческому присутствию.

После восстановления птицу планируют вернуть в естественную среду обитания. В настоящее время сова демонстрирует здоровый интерес к еде и активно восстанавливается.

Ранее жительница Уфы спасла мини-пига по имени Роза от участи быть приготовленным на шашлык. Девушка узнала о планах московской семьи зарезать животное и забрать его к себе. Сейчас мини-пиг Роза чувствует себя хорошо в новой семье. Спасительница забрала поросенка из Москвы и привезла в Уфу.

