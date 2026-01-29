Полицейские спасли раненую сову Полицейские в Приангарье нашли на дороге раненую сову и передали в Дом природы

На загородной трассе в Иркутской области сотрудники ГАИ нашли раненую сову, после чего передали ее специалистам в Дом природы для лечения, сообщили в региональном ГУ МВД. Возможно, птицу травмировали машины, которые проезжали мимо.

Спасенная длиннохвостая неясыть женского пола оказалась в тяжелом состоянии. У нее диагностировали истощение, черепно-мозговую травму, повреждение глаза и стресс. Для ее реабилитации были созданы специальные условия: приглушенный свет и ограниченный контакт с людьми. Это делается, чтобы сова могла успокоиться и не привыкала к человеческому присутствию.

После восстановления птицу планируют вернуть в естественную среду обитания. В настоящее время сова демонстрирует здоровый интерес к еде и активно восстанавливается.

