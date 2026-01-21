Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
21 января 2026 в 14:18

Семья с Рублевки едва не пожарила шашлыки из минипига

Уфимка забрала у московской семьи минипига, которого хотели пустить на шашлыки

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Уфимка по имени Елена спасла минипига, которого семья из Москвы собиралась пустить на шашлык, пишет «Поток». Девушка узнала, что жители столицы с Рублевки обсуждали забой животного, и решила вмешаться.

Елена отметила, что хозяйка минипига разочаровалась в покупке, поскольку питомец вырос гораздо крупнее, чем она ожидала. Она отметила, что семья всерьез рассматривала вариант приготовить животное на мангале.

Елена выехала в Москву, забрала поросенка и привезла домой в Уфу. Там питомцу дали кличку Роза. Сейчас минипиг живет у новой семьи и, как уточняет Елена, чувствует себя хорошо.

Ранее корова Вероника из Австрии научилась использовать щетку для того, чтобы чесать себе спину. Это открытие заставило ученых пересмотреть представления об интеллекте крупного рогатого скота. Животное использует орудия труда разными способами. Подобное поведение наблюдалось только у людей и шимпанзе.

В Германии до этого корова по кличке Мюке сбежала со своей фермы. Она присоединилась к стаду овец и спряталась в лесу около города Неккаргемюнд, так как хозяин хотел сдать ее на бойню. Животное попытались изолировать, однако корова проломила преграду и вернулась к своей новой «семье».

свиньи
шашлыки
Москва
животные
питомцы
спасения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, что будет с авторынком и ценами на машины в 2026 году
Ксения Шойгу назвала главные успехи российского триатлона в 2025 году
Приставы начали арестовывать миллиарды Чубайса: чего он лишится, активы
Суд на Украине принял решение по имуществу Тимошенко
В Новосибирске рассказали о нарушении при строительстве обрушившегося ТЦ
Услуга записи к врачу через MAX охватила почти всю Россию
Раскрыты ежемесячные расходы Долиной на охрану особняка в Подмосковье
«Калашников» начал выпуск модернизированного с учетом опыта СВО ППК-20
«Привести марионеток в чувство»: политолог о встрече Путина и Уиткоффа
Рецепт из переспелых бананов: простые и легкие панкейки на завтрак
Военэксперт раскрыл состав опасного химоружия ВСУ
В РАН спрогнозировали сроки создания Ираном ядерного оружия
«Стала более воинственной»: востоковед о политике США в отношении Ирана
Ремонт однушки в Москве стал дольше и дороже
Москвичам рассказали, какой будет погода в начале февраля 2026 года
Спектакль «Плохие хорошие» покажут в театре Пушкина
Опубликованы фото дома Долиной в Подмосковье
Российская теннисистка повторила рекорд 2007 года на престижном турнире
Брат бывшего сирийского лидера ушел из жизни
Астрономы сообщили, когда ждать парада планет
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.