Семья с Рублевки едва не пожарила шашлыки из минипига Уфимка забрала у московской семьи минипига, которого хотели пустить на шашлыки

Уфимка по имени Елена спасла минипига, которого семья из Москвы собиралась пустить на шашлык, пишет «Поток». Девушка узнала, что жители столицы с Рублевки обсуждали забой животного, и решила вмешаться.

Елена отметила, что хозяйка минипига разочаровалась в покупке, поскольку питомец вырос гораздо крупнее, чем она ожидала. Она отметила, что семья всерьез рассматривала вариант приготовить животное на мангале.

Елена выехала в Москву, забрала поросенка и привезла домой в Уфу. Там питомцу дали кличку Роза. Сейчас минипиг живет у новой семьи и, как уточняет Елена, чувствует себя хорошо.

