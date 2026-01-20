Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 11:31

Корова стала звездой среди ученых из-за интеллектуальных способностей

Корова Вероника из Австрии научилась пользоваться щеткой для чесания спины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Корова Вероника из Австрии научилась использовать щетку для того, чтобы чесать себе спину, пишет Guardian. Это открытие заставило ученых пересмотреть представления об интеллекте крупного рогатого скота. Животное использует орудия труда разными способами. Подобное поведение наблюдалось только у людей и шимпанзе.

Хозяин коровы, фермер и пекарь Витгар Вигеле, живет в небольшом городке в Каринтии недалеко от итальянской границы. Он держит Веронику в качестве домашнего питомца. Он заметил, что она иногда играет с палочками и использует их для того, чтобы почесать себя. Вигеле рассказал, что Вероника начала играть с кусочками дерева много лет назад, а затем научилась чесаться с помощью палочек. Он также сказал, что она узнавала голоса членов семьи и спешила к ним, когда ее звали.

Согласно исследованию, корова предпочитала использовать щетинистый конец метлы, чтобы почесать огрубевшую кожу на спине. Однако когда зуд возникал на более деликатных участках, таких как вымя и живот, она переключалась на гладкую ручку и чесалась уже более нежно.

Ранее корова по кличке Мюке сбежала со своей фермы. Она присоединилась к стаду овец и спряталась в лесу около города Неккаргемюнд, так как хозяин хотел сдать ее на бойню. Животное попытались изолировать, однако корова проломила преграду и вернулась к своей новой «семье». Когда Мюке вернули хозяину, ситуацией занялись зоозащитники. Они не позволили сдать корову на бойню. Им удалось собрать необходимую сумму для спасения животного всего за одни сутки. Речь шла о сумме в €5 тыс. (470 тыс. рублей).

коровы
животные
ученые
исследования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Без обид»: Лавров предложил «укоротить» Великобританию
Лавров подтвердил желание США возобновить диалог по Арктике
Мальчика насмерть раздавило в танке у исторического музея в Якутске
«Равноценно самоубийству»: член СВОП о последствиях выхода Молдавии из СНГ
Лавров оценил отношения России и Италии
Готовим как шеф: мясо по-кремлевски с картофельными дольками
«Очень отвлекает»: Лаврова сбили во время пресс-конференции
Риелтор назвал главную угрозу для застройщиков в 2026 году
Европеист ответил, почему Трамп решил публично унизить Макрона
Быстрые пироги из готового теста: 10 лучших рецептов на любой вкус
«Никогда не гнался за модой»: Лисовец о создателе Valentino
Песков ответил на решение Молдавии выйти из СНГ
Что будет с рублем? Курс сегодня, 20 января, что с долларом, евро и юанем
Депутат озвучил позицию России по Ближнему Востоку на фоне нападок Трампа
Ресторатор объяснил, почему в Москве закрываются заведения
ЦБ раскрыл новую схему мошенников с освобождением от долгов
«Мы в курсе»: Песков высказался о переговорах США, ЕС и Киева по Украине
Европеист оценил шансы Франции добиться участия в мирных переговорах
Лавров объяснил истинную суть вопроса с Гренландией
В Кремле призвали не спешить с выводами об участии России в Совете мира
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.