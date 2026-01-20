Корова стала звездой среди ученых из-за интеллектуальных способностей

Корова Вероника из Австрии научилась использовать щетку для того, чтобы чесать себе спину, пишет Guardian. Это открытие заставило ученых пересмотреть представления об интеллекте крупного рогатого скота. Животное использует орудия труда разными способами. Подобное поведение наблюдалось только у людей и шимпанзе.

Хозяин коровы, фермер и пекарь Витгар Вигеле, живет в небольшом городке в Каринтии недалеко от итальянской границы. Он держит Веронику в качестве домашнего питомца. Он заметил, что она иногда играет с палочками и использует их для того, чтобы почесать себя. Вигеле рассказал, что Вероника начала играть с кусочками дерева много лет назад, а затем научилась чесаться с помощью палочек. Он также сказал, что она узнавала голоса членов семьи и спешила к ним, когда ее звали.

Согласно исследованию, корова предпочитала использовать щетинистый конец метлы, чтобы почесать огрубевшую кожу на спине. Однако когда зуд возникал на более деликатных участках, таких как вымя и живот, она переключалась на гладкую ручку и чесалась уже более нежно.

