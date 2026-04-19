К чему снятся птицы: 5 главных значений из сонников

К чему снятся птицы: 5 главных значений из сонников Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Птицы в сновидениях — мощный архетипический символ, который редко сулит что-то однозначно плохое. Чтобы понять, к чему снятся птицы, обратите внимание на детали: вид, цвет, поведение пернатого, а также ваши эмоции.

Согласно соннику Миллера, видеть летящих птиц — к процветанию и душевному равновесию. Для деловой женщины такой сюжет предвещает удачные сделки, а для девушки — скорое и счастливое замужество. Слышать пение — к гармонии в доме, а кормить пернатых — к приятным хлопотам и новым знакомствам.

Ванга трактовала белых лебедей как знак творческих успехов, а черных — как предупреждение об опасности или неожиданных потерях. Если птица вьет гнездо — ждите семейного счастья и уюта.

  • Голубь во сне — к верности партнера и миру в семье.

  • Утки, плавающие в чистой воде, снятся к увлекательным путешествиям.

  • Хищная птица, влетевшая в форточку, предупреждает: остерегайтесь лжи и лицемерия со стороны тех, кому вы доверяете.

К чему снятся птицы мужчине

В основном это позитивные знаки.

  • Поймать птицу — к крупному выигрышу, неожиданному наследству или карьерному рывку.

  • Кормить птиц — к романтическому знакомству.

Однако если пернатая гостья бьется в окно или ранена, сонник советует мужчине пересмотреть свое окружение: возможны козни конкурентов.

К чему снятся птицы женщине

Сновидицам этот образ сулит новых влиятельных покровителей и помощников. Стая белых птиц над головой — к скорой радости, крупной покупке или повышению. А вот видеть птицу в доме — двойственный знак. С одной стороны, это может предвещать долгожданную беременность, с другой — пустые хлопоты и ссоры с супругом из-за бытовых проблем.

К чему снится птица К чему снится птица Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

К чему снится птица, залетевшая в дом

Большинство сонников сходятся во мнении, что это крайне важный знак, требующий расшифровки по деталям. Если птица залетела через открытое окно или дверь и спокойно села — ждите долгожданных новостей, которые изменят жизнь к лучшему. Такой сон часто предвещает приезд гостей издалека или возвращение близкого человека, с которым была потеряна связь.

Однако если птица мечется по комнате, бьется о стекла и паникует — толкование меняется на предостережение. По соннику Цветкова, это к мелким неприятностям, пустым хлопотам и временным трудностям в делах. Если залетевшая птица оказалась черной (ворона, грач), современные сонники советуют на неделю отказаться от важных решений и проверять документы. А вот белая птица в доме, особенно голубь или ласточка, — классический знак невероятной удачи, беременности или крупного денежного поступления.

Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
