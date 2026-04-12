Захарова показала пасхальное чудо, свидетелем которого стала лично

Представитель МИД России Мария Захарова поделилась в Telegram-канале историей о неожиданном природном явлении в канун Пасхи. Привезенные в московскую квартиру сухие ветки, пролежавшие срубленными около полугода, неожиданно ожили и выпустили зеленые листья.

Дипломат уточнила, что традиционно наряжает к празднику «пасхальное дерево», украшая сухостой писанками. По словам Захаровой, в этом году подходящую рогатину ей удалось найти за домом в куче старых срубленных веток.

Полгода пролежал этот сушняк, и вот неделю назад одна рогатина пригодилась. Поставили в кашпо, присыпали землей. Приезжаем через неделю, и — о чудо — сухая палка дала почки, а из них выглядывают зеленые листья, — сообщила Захарова.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к православным христианам и всем гражданам страны, отмечающим Пасху. Он поздравил их со светлым праздником. Глава государства подчеркнул, что великий праздник наполняет сердца миллионов людей искренней радостью и верой в торжество любви, добра и справедливости.