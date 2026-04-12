Трое мужчин устроили битву на ножах в общежитии В Москве двоих мужчин госпитализировали после поножовщины в общежитии

В Москве между тремя мужчинами в общежитии произошла драка с ножами, передает РЕН ТВ. По предварительной информации, причиной конфликта стало недопонимание.

Между постояльцами вспыхнула ссора, которая быстро переросла в драку с применением холодного оружия. Всем троим пострадавшим потребовалась медицинская помощь, двое из них были доставлены в больницу с тяжелыми травмами. Третьего участника инцидента задержали полицейские.

