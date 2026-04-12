12 апреля 2026 в 16:29

Иран поставил мировой рекорд по продолжительности отключения интернета

Отключение интернета в Иране продолжается почти полтора месяца

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Интернет в Иране почти полностью недоступен уже более 43 дней, сообщила международная служба мониторинга сети NetBlocks в соцсети X. Там подчеркнули, что это самый продолжительный случай масштабной блокировки интернета на уровне всей страны за все время наблюдений в мире.

Данные сетевого мониторинга показывают, что отключение интернета в Иране продолжается уже 44-й день <...>, более 1032 часов, — отметили в организации.

С 28 февраля — сразу после начала американских и израильских ударов по стране — трафик в республике упал до 1% и продолжает оставаться на этом же уровне.

В начале марта президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные полностью вывели телекоммуникационную инфраструктуру Ирана из строя, поэтому теперь он не знает, как жители страны общаются друг с другом. При этом глава Белого дома выразил уверенность, что Тегеран «что-нибудь придумает» и найдет альтернативные способы связи.

Перед этим авиаудару подвергся АМ-передатчик Центра радио и телевидения Персидского залива в Бендер-Аббасе. В результате атаки погиб сотрудник службы безопасности, еще один человек получил ранения.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США решили закрутить гайки беременным женщинам
В СПЧ ответили, как решать вопрос возвращения 17-летней россиянки из Мехико
Песков объяснил низкую компетенцию Каллас плохим советским образованием
В деле о прорыве плотины в Дагестане появились новые задержанные
Дмитриев после объявления блокады Ормуза напомнил о своем прогнозе
Раскрыто отношение простых американцев к конфликту с Ираном
«Завершат уничтожение»: Трамп выдал новую порцию угроз в адрес Ирана
Благословление Киркорова, конфликт с Соседовым: как живет Люся Чеботина
Брат главы Башкирии погиб в ДТП
Трамп раскрыл, что его представители думают об Иране
Украинские специалисты ПВО по ошибке ударили по двум небоскребам в ОАЭ
Названо неочевидное последствие блокады Ормузского пролива для Трампа
Силы правопорядка Ирана выявили организованную шпионскую сеть
Пасхальный кулич гигантских размеров испекли в Крыму
Коц высмеял хитрый план Трампа в Ормузском проливе
Властей Хельсинки обвинили в оплате отдыха финских детей в крымском лагере
Венгерская оппозиция устроила провокацию в день выборов
Вооруженные люди попытались захватить судно у берегов Йемена
Срыв перемирия и финские гиганты-отморозки: новости СВО на вечер 12 апреля
Военэксперт раскрыл, как Иран ответит США на блокаду Ормузского пролива
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

