Иран поставил мировой рекорд по продолжительности отключения интернета

Интернет в Иране почти полностью недоступен уже более 43 дней, сообщила международная служба мониторинга сети NetBlocks в соцсети X. Там подчеркнули, что это самый продолжительный случай масштабной блокировки интернета на уровне всей страны за все время наблюдений в мире.

Данные сетевого мониторинга показывают, что отключение интернета в Иране продолжается уже 44-й день <...>, более 1032 часов, — отметили в организации.

С 28 февраля — сразу после начала американских и израильских ударов по стране — трафик в республике упал до 1% и продолжает оставаться на этом же уровне.

В начале марта президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные полностью вывели телекоммуникационную инфраструктуру Ирана из строя, поэтому теперь он не знает, как жители страны общаются друг с другом. При этом глава Белого дома выразил уверенность, что Тегеран «что-нибудь придумает» и найдет альтернативные способы связи.

Перед этим авиаудару подвергся АМ-передатчик Центра радио и телевидения Персидского залива в Бендер-Аббасе. В результате атаки погиб сотрудник службы безопасности, еще один человек получил ранения.