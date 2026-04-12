ЦАХАЛ начала составлять список целей для ударов по Ирану

ЦАХАЛ начала составлять список целей для ударов по Ирану ЦАХАЛ приказали готовиться к продолжению войны после провала переговоров

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир распорядился начать подготовку к возможному возобновлению боевых действий против Ирана, сообщает Ynet. Приказ последовал после окончания переговоров США и Ирана.

Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир отдал войскам приказ перейти в режим повышенной боевой готовности и быть готовыми к возможному возобновлению военного конфликта с Ираном в ближайшее время, — сказано в сообщении.

По данным источников, ЦАХАЛ уже начала подготовку по сценарию, схожему с предыдущими операциями против Ирана. Военная разведка в ускоренном режиме формирует список целей для поражения. ВВС Израиля также готовятся к новым атакам и разрабатывают так называемые пакеты ударов.

Ранее сообщалось, что переговоры между Ираном и США зашли в тупик из-за жесткой позиции американской стороны. Встреча делегаций, продолжавшаяся 21 час, завершилась без заключения соглашения. По словам журналистов, Тегеран отказался обсуждать возможные уступки.