12 апреля 2026 в 16:18

ЦАХАЛ начала составлять список целей для ударов по Ирану

ЦАХАЛ приказали готовиться к продолжению войны после провала переговоров

Эяль Замир Эяль Замир Фото: IDF/XinHua/Global Look Press
Начальник Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир распорядился начать подготовку к возможному возобновлению боевых действий против Ирана, сообщает Ynet. Приказ последовал после окончания переговоров США и Ирана.

Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир отдал войскам приказ перейти в режим повышенной боевой готовности и быть готовыми к возможному возобновлению военного конфликта с Ираном в ближайшее время, — сказано в сообщении.

По данным источников, ЦАХАЛ уже начала подготовку по сценарию, схожему с предыдущими операциями против Ирана. Военная разведка в ускоренном режиме формирует список целей для поражения. ВВС Израиля также готовятся к новым атакам и разрабатывают так называемые пакеты ударов.

Ранее сообщалось, что переговоры между Ираном и США зашли в тупик из-за жесткой позиции американской стороны. Встреча делегаций, продолжавшаяся 21 час, завершилась без заключения соглашения. По словам журналистов, Тегеран отказался обсуждать возможные уступки.

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

