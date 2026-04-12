Священник из США признался, что печет куличи по рецепту бабушки из России

Протоиерей Андрей Соммер из Нью-Йорка признался, что печет для своей семьи куличи по рецепту бабушки, которая переехала в США из России. Он рассказал, что к Пасхе готовит по десять куличей для своих родных, передает РИА Новости.

Я готовлю для родных десять куличей по бабушкиному рецепту. <…> Конечно же, к нам придут гости, и мы тоже угостим их домашним куличом, — поделился отец Андрей.

Отец Андрей отметил, что несколько куличей он передаст своим внучкам. По его словам, маленьким детям бывает трудно выдержать всю ночную пасхальную службу, поэтому разговляться вместе с ними семья обычно садится только утром.

Ранее руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии, священник Владислав Береговой рассказывал, что скорлупа от освященных на Пасху яиц не становится святыней, ее можно выбрасывать, как и крошки от пасхального кулича. По его словам, обряд освящения не приравнивает эти продукты к святой воде, просфоре или артосу. В данном случае, подчеркнул он, освещение предполагает лишь разрешение на вкушение этих продуктов.