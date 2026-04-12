12 апреля 2026 в 16:55

«Есть другой путь»: Орбан заговорил о будущем Венгрии в разгар выборов

Орбан в разгар выборов заявил, что у Венгрии свой особый путь

Виктор Орбан во время пресс-подхода после голосования на парламентских выборах на одном из участков в Будапеште Виктор Орбан во время пресс-подхода после голосования на парламентских выборах на одном из участков в Будапеште Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Будапешт придерживается собственного курса и не намерен идти по пути милитаризации, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в соцсети X. Он добавил, что у венгров невозможно отобрать суверенитет, поскольку они сами определяют свое будущее.

Венгрия доказала, что есть другой путь: Мы можем остановить нелегальную миграцию. Мы можем защитить семьи и наш образ жизни. Мы можем предпочесть мир войне, — написал он.

Ранее венгерский премьер пообещал, что в случае его победы на выборах Будапешт продолжит оказывать Украине лишь гуманитарную помощь. Однако Венгрия не будет отправлять Киеву деньги и вооружения, чтобы не способствовать затягиванию конфликта с Россией. Он также сообщил о намерении добиться от Киева возобновления транзита нефти по трубопроводу «Дружба», заблокированного с 27 января.

За день до этого президент Сербии Александр Вучич выразил глубокую признательность и поддержку Орбану. Он подчеркнул, что благодаря его усилиям отношения между двумя странами вышли на беспрецедентный уровень партнерства.

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

