Будапешт придерживается собственного курса и не намерен идти по пути милитаризации, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в соцсети X. Он добавил, что у венгров невозможно отобрать суверенитет, поскольку они сами определяют свое будущее.

Венгрия доказала, что есть другой путь: Мы можем остановить нелегальную миграцию. Мы можем защитить семьи и наш образ жизни. Мы можем предпочесть мир войне, — написал он.

Ранее венгерский премьер пообещал, что в случае его победы на выборах Будапешт продолжит оказывать Украине лишь гуманитарную помощь. Однако Венгрия не будет отправлять Киеву деньги и вооружения, чтобы не способствовать затягиванию конфликта с Россией. Он также сообщил о намерении добиться от Киева возобновления транзита нефти по трубопроводу «Дружба», заблокированного с 27 января.

За день до этого президент Сербии Александр Вучич выразил глубокую признательность и поддержку Орбану. Он подчеркнул, что благодаря его усилиям отношения между двумя странами вышли на беспрецедентный уровень партнерства.