Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 апреля 2026 в 16:52

Политолог рассказал, какой выбор предстоит сделать жителям Венгрии

Политолог Светов: жители Венгрии будут выбирать между престижем и экономикой

Статуя Свободы на холме Геллерт в Будапеште Статуя Свободы на холме Геллерт в Будапеште Фото: David Balog/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Избиратели примут решение, за кого голосовать на выборах в Венгрии, в самый последний момент, предположил в разговоре с NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его словам, им предстоит выбрать между экономикой и международным престижем.

Идет борьба вокруг того, что для них важнее: тот факт, что нынешний премьер Виктор Орбан — заметный политик в мире, или свой собственный карман, который зависит от экономического положения. Вот об этом идет спор, и многие люди, возможно, примут решение в последний момент. Это и определит исход, — сказал Светов.

По его словам, нынешнее финансовое положение Венгрии сложно назвать блестящим. Этим пользуется оппозиция, которая утверждает: если бы не конфликт Орбана с Евросоюзом, то экономика республики была бы стабильнее, добавил собеседник.

Есть, например, €20 млрд из фонда солидарности Евросоюза, созданного во время пандемии. Венгрии эти деньги не выдают из-за претензий по недемократическим реформам юстиции. А глава оппозиции Петер Мадьяр говорит: «Вот я побеждаю — сразу эти деньги дадут», — заметил Светов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев планирует восстановить нефтепровод «Дружба», но не возьмет на себя ответственность за транзит нефти. По его словам, украинские власти уже определили срок ремонта магистрали.

Европа
Венгрия
Виктор Орбан
Будапешт
Антон Сидорчук
Елена Васильченко
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.