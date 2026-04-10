Политолог рассказал, какой выбор предстоит сделать жителям Венгрии Политолог Светов: жители Венгрии будут выбирать между престижем и экономикой

Избиратели примут решение, за кого голосовать на выборах в Венгрии, в самый последний момент, предположил в разговоре с NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его словам, им предстоит выбрать между экономикой и международным престижем.

Идет борьба вокруг того, что для них важнее: тот факт, что нынешний премьер Виктор Орбан — заметный политик в мире, или свой собственный карман, который зависит от экономического положения. Вот об этом идет спор, и многие люди, возможно, примут решение в последний момент. Это и определит исход, — сказал Светов.

По его словам, нынешнее финансовое положение Венгрии сложно назвать блестящим. Этим пользуется оппозиция, которая утверждает: если бы не конфликт Орбана с Евросоюзом, то экономика республики была бы стабильнее, добавил собеседник.

Есть, например, €20 млрд из фонда солидарности Евросоюза, созданного во время пандемии. Венгрии эти деньги не выдают из-за претензий по недемократическим реформам юстиции. А глава оппозиции Петер Мадьяр говорит: «Вот я побеждаю — сразу эти деньги дадут», — заметил Светов.

