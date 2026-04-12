12 апреля 2026 в 16:20

«Чувствительная сфера»: Песков затронул вопрос сопровождения танкеров

Песков: инструкции военным кораблям России по сопровождению танкеров непубличны

Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Инструкции, которые получают российские военные корабли для сопровождения танкеров, не могут быть публичными, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ИС «Вести», это достаточно чувствительная сфера.

Это чувствительная сфера. И, естественно, эти инструкции не могут быть публичными, — отметил он.

Песков добавил, что за последние месяцы Россия неоднократно становилась жертвой международного пиратства, которое затрагивало суда, связанные с российской собственностью и товарами. По его мнению, каждая страна имеет право защищать свои интересы и предпринимать меры для борьбы с пиратами.

Ранее сообщалось, что российский фрегат «Адмирал Григорович» успешно провел через Ла-Манш четыре танкера, находящиеся под санкциями Великобритании. Это произошло 8 апреля, несмотря на риск задержания. Британский корабль лишь наблюдал за судами, не вмешиваясь в их движение. В тот же день в противоположном направлении проследовали два судна, находящихся под санкциями: Desert Kite и Kousai.

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
