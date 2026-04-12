В США заявили, что «узкие места» Ирана и Китая поставили США в тупик

WSJ: «узкие места» Китая и Ирана действуют эффективнее тарифов США

Ормузский пролив Фото: Modis Team/Nasa Gsfc/Keystone Press Agency/Global Look Press
Контроль Ирана над Ормузским проливом и доминирование Китая на рынке редкоземельных металлов — это так называемые «узкие места», которые эффективнее тарифной политики США и указывают на слабость стратегии экономического давления, пишет The Wall Street Journal. Термин ввел бывший высокопоставленный дипломат США, эксперт по санкциям и экономической политике Эдвард Фишман.

Он означает ситуацию, когда страна контролирует критический ресурс или маршрут, который сложно быстро заменить, и может нанести противнику больший ущерб, чем понесет сама. Издание называет такие «узкие места» криптонитом для США — уязвимой точкой, способной подорвать их позиции. Как пишет издание, по мере глобализации их число растет.

Например, одним из главных «узких мест» считается контроль США над долларовой системой: на американскую валюту приходится около 88% мировых операций и половина международных платежей. Как пишут авторы, это дает Вашингтону возможность вводить санкции. Китай и Иран не равны США по экономической мощи, но способны оказывать давление за счет контроля над «узкими местами».

Ранее газета констатировала, что иранская ядерная программа сохранилась даже после ударов США и Израиля, что укрепляет позиции Тегерана на переговорах. По оценке экспертов, у Ирана остаются мощности по обогащению урана и около 450 килограммов материала, близкого к оружейному качеству.

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
