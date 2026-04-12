Британия не пересмотрит территориальный статус своих баз на Кипре, заявил заместитель министра обороны Великобритании Алистер Карнс. По его словам, которые приводит Telegraph, их статус твердо установлен.

Мы должны четко понимать, что правовой статус суверенных баз незыблем, — отметил Карнс.

Ранее сообщалось, что инициатива украинского президента Владимира Зеленского разместить иностранные военные базы на территории Украины в качестве «надежных гарантий безопасности» уже давно мертва. Как уточнил депутат Госдумы Михаил Шеремет, Россия не даст создать угрозы у своих границ. В частности, по его словам, речь идет о «не более чем фантазиях больного человека с мышлением террориста».

Также американский президент Дональд Трамп назвал огромной глупостью решение Великобритании передать Маврикию остров Диего-Гарсия. Он обвинил Лондон в «абсолютной слабости». Хозяин Белого дома также подчеркнул, что Дания и европейские союзники должны «поступить правильно» и поддержать американскую позицию по Гренландии.