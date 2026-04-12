3 творожные пасхи на скорую руку! Когда нет времени: готовы всего за час

Классическая творожная пасха — блюдо для терпеливых. Творог надо выдержать под прессом 12 часов! А если гости придут через два часа, а вы только вспомнили о пасхе? Тогда нужны быстрые рецепты. Без многочасового ожидания, без марли и груза. Просто смешали, убрали в холодильник — через час готово. Раскрываем три способа приготовить творожную пасху на скорую руку.

Рецепт № 1. Пасха с желатином — самая надежная

Не хотите ждать сутки, пока пасха застынет под грузом? Есть рецепт с желатином — и всего через пару часов десерт уже на столе. Текстура у него не плотная, как у классической, а нежная, муссовая, зато форма — идеальная, не расползается.

Берем: 500 г творога (9%), 200 мл жирных сливок (33%, не меньше), 100 г сахарной пудры, 15 г желатина, 60 мл воды, ванилин и 50 г цукатов или изюма. Желатин замачиваем в холодной воде на 15 минут. Творог пробиваем блендером в пасту — без комочков. Сливки взбиваем с пудрой и ванилью до мягких пиков. Желатин растапливаем (не кипятим!) и тонкой струйкой вливаем в сливки, взбивая на низкой скорости. Соединяем творог, сливочную массу и цукаты. Перемешиваем. Выкладываем в пасочницу, застеленную пищевой пленкой (марля не нужна). В холодильник на 1,5–2 часа. Готово! Переворачиваем на блюдо, снимаем пленку — и можно есть.

Совет: для более плотной текстуры увеличьте желатин до 20 г. Для более нежной — уменьшите до 10 г.

Быстрый рецепт творожной пасхи Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рецепт № 2. Пасха из маскарпоне и сухого творога — без желатина

Смешайте маскарпоне с сухим творогом. Маскарпоне сам по себе жирный и плотный, а сухой творог (0–5%) отлично впитывает лишнюю влагу. Вместе они дают такую консистенцию, что масса сама держит форму.

Берем: 400 г сухого творога (можно и обычный, но тогда хорошо отжать через марлю), 250 г маскарпоне, 80 г сахарной пудры, 100 мл сливок 33%, ванильный экстракт и цедру апельсина или лимона. Творог пробиваем блендером или протираем через сито. Маскарпоне разминаем ложкой. Сливки взбиваем с пудрой до мягких пиков. Смешиваем творог, маскарпоне, ваниль и цедру до однородности. Аккуратно вмешиваем взбитые сливки лопаткой, чтобы не осадить. Выкладываем в форму, застеленную пленкой, или просто в пиалу. В холодильник на 1 час. Переворачиваем на блюдо, украшаем ягодами.

Совет: если творог влажный, откиньте его на сито на 30 минут перед приготовлением. Лишняя влага испортит консистенцию.

Рецепт № 3. Пасха с вареной сгущенкой — ленивый вариант

Самый ленивый рецепт пасхи, который мы нашли. Не нужен желатин, не нужна форма, не нужно ничего взбивать. Просто смешали — и в холодильник. Через час можно есть ложкой или намазывать на кулич. Идеально, когда времени в обрез, а сладкого хочется.

Берем: 500 г творога (5–9%), банку вареной сгущенки (380 г), 100 г сливочного масла и 50 г грецких орехов или изюма. Масло размягчаем при комнатной температуре. Творог пробиваем блендером в пасту — чтобы никаких комочков. Смешиваем творог, масло и варенку до гладкого однородного крема. Кидаем орехи или изюм, перемешиваем. Выкладываем в миску или пасочницу (застелить пленкой, чтобы легко достать). В холодильник на 1 час. Достаем, намазываем на кулич — и наслаждаемся.

Совет: вареную сгущенку можно сварить самим (банку кинуть в кастрюлю с водой, варить 2–3 часа) или купить готовую. С творогом 0% будет менее калорийно, но более сухо. Добавьте тогда 2 ст. ложки сметаны.

Творожная пасха: как приготовить? Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Что делать, если нет формы?

Быструю пасху не обязательно делать в специальном конусе! Советуем использовать:

небольшой дуршлаг, застеленный пленкой;

пластиковый контейнер круглой или прямоугольной формы;

силиконовую формочку для кекса;

просто красивую креманку — тогда пасху не переворачивают, а подают в ней же.

Как украсить быструю пасху, чтобы никто не догадался, что она быстрая

Поскольку быстрая пасха часто нежнее классической, украшения должны быть легкими:

свежие ягоды (клубника, малина, черника);

сублимированные ягоды (хрустящие и яркие);

кокосовая стружка;

лепестки миндаля;

какао-порошок через трафарет.

Выбирайте рецепт по настроению: нежный мусс с желатином, изысканную версию с маскарпоне или ленивую сладкую пасту с вареной сгущенкой. В любом случае пасха будет готова к приходу гостей. А классическую приготовьте в следующем году. Можете взять на заметку наши рецепты этого угощения.