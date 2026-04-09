Творожная пасха: 3 простых, проверенных и вкусных рецепта

Рецепт творожной пасхи
Нежная, плотная, с цукатами и ванилью — пасха не требует выпечки, прощает ошибки хозяек и всегда получается, если знать пару секретов. Собрали три проверенных рецепта: объяснили, как готовить классическую заварную пасху, царскую на сметане и шоколадную для сладкоежек. Рассказываем, как приготовить каждую и не промахнуться с консистенцией.

Важный совет!

Творожная пасха — блюдо, которое сложно испортить. Творог, масло, сахар, цукаты. Но один нюанс есть: творог должен быть сухим и жирным (9–18%). Влажный даст сыворотку, и пасха не будет держать форму. Если творог водянистый, откиньте его на марлю и подвесьте на час.

Чем заменить пасочницу, если ее нет дома

Нет специальной формы-конуса? Не беда. Возьмите пластиковый контейнер или цветочный горшок (внимание: новый!), вырежьте дно в перевернутом виде. Или используйте дуршлаг, выстеленный марлей. Главное — чтобы были отверстия для стекания сыворотки. Форма может быть любой: пирамида, круг, прямоугольник. Вкус от формы не зависит.

Рецепт № 1. Классическая заварная пасха

Этот вариант — самый надежный и проверенный. Яйца в рецепте проходят термическую обработку, так что блюдо точно безопасно, даже если вы готовите для детей или пожилых родственников.

  • Ингредиенты: творог 9% — 1 кг, сливочное масло — 200 г, яйца — 5 шт., сахар — 200 г, ванильный сахар — 10 г, цукаты или изюм — 100 г.

Берем 1 кг творога (9% — идеал), 200 г масла, 5 яиц, 200 г сахара, ванилин и 100 г цукатов или изюма. Творог дважды пробиваем блендером до состояния нежной пасты — комков быть не должно. В кастрюле с толстым дном смешиваем яйца, сахар и ваниль. Ставим на самый маленький огонь и варим, постоянно мешая венчиком, пока масса не загустеет до консистенции жидкого заварного крема. Кипеть не должно — это важно. Снимаем с огня, добавляем размягченное масло, мешаем до полного растворения. Затем всыпаем творог и цукаты, хорошо перемешиваем. Выкладываем массу в пасочницу (конусную форму), застеленную влажной марлей. Концы марли заворачиваем сверху. Ставим пасочницу в миску, чтобы стекала сыворотка, сверху кладем груз (банку с водой). Осталось отправить пасху в холодильник.

  • Совет: чем дольше пасха стоит под прессом, тем плотнее и суше она будет. 12 часов — минимум, 24 — идеал.

Как готовить творожную пасху? Как готовить творожную пасху? Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рецепт № 2. Царская пасха на сметане

Хотите пасху, которая тает во рту и пахнет сливками? Готовьте царскую. Она самая жирная, самая нежная и самая... калорийная, но на праздник можно. Вместо цельных яиц — только желтки, вместо обычного творога — жирная сметана.

Берем: 500 г творога 18%, 400 г сметаны (25–30%, не меньше), 150 г масла, 4 желтка, 150 г сахара, ванилин, 50 г миндаля и 100 г цукатов. Творог протираем через сито дважды — никаких комочков. В кастрюле смешиваем сметану, желтки и сахар, ставим на медленный огонь и варим, постоянно мешая, пока не загустеет. Кипеть не должно! Снимаем, добавляем размягченное масло, мешаем до растворения. Засыпаем творог, ванилин, цукаты и мелко рубленный миндаль. Перемешиваем. Выкладываем в пасочницу с марлей, ставим груз — и в холодильник на сутки. Пасха получается плотной, маслянистой и невероятно вкусной.

  • Совет: миндаль предварительно обдайте кипятком и снимите кожицу. Так он не будет горчить.

Творожная пасха своими руками Творожная пасха своими руками Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рецепт № 3. Шоколадная пасха

Если вы из тех, кто считает, что пасха без шоколада не пасха, — этот рецепт для вас. Готовится так же, как классическая заварная, но с добавлением какао и настоящего темного шоколада. Получается насыщенный, бархатистый вкус с горьковатыми нотками.

Берем: 800 г творога (9%), 180 г масла, 4 яйца, 150 г сахара, 100 г темного шоколада (70%, не молочного!), 2 ложки какао, ванилин и 100 г грецких орехов. Творог протираем через сито. Шоколад растапливаем на водяной бане. В кастрюле смешиваем яйца, сахар и ванилин, варим на медленном огне до загустения (не кипятим!). Снимаем, добавляем масло, растопленный шоколад и какао, мешаем до однородности. Всыпаем творог и мелко рубленные орехи. Все перемешиваем. Выкладываем в пасочницу с марлей, ставим груз — и в холодильник минимум на 12 часов, лучше на сутки.

  • Совет: для более яркого вкуса добавьте щепотку соли и чайную ложку растворимого кофе. Соль подчеркнет горечь шоколада, а кофе усилит аромат. Попробуйте — разница будет заметна.

Сколько пасху держать под прессом

Минимум — 6 часов, но лучше 12–24. Чем дольше — тем плотнее пасха. Если передержать (более 36 часов), может стать суховатой. Проверяйте: если сыворотка перестала стекать — пасха готова.

Как подавать

Достаньте пасху из холодильника за 20–30 минут до подачи — так вкуснее. Украсьте цукатами, орехами, ягодами или просто посыпьте сахарной пудрой. К пасхе подают кулич и крашеные яйца.

Анастасия Фомина
А. Фомина
