08 апреля 2026 в 09:35

Забудьте о творожных пасхах с изюмом. Эта — с какао и шоколадом, нежнее и тает во рту. Необычный рецепт на Пасху

Беру творог, какао и шоколад — и без выпечки, без духовки готовлю нежнейшую шоколадную пасху, которая тает во рту и пахнет праздником. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для пасхального стола, когда хочется удивить гостей, но не тратить часы у плиты.

Получается обалденная вкуснятина: плотная маслянистая текстура с насыщенным шоколадным вкусом, а внутри — кусочки орехов и аромат ванили.

Для приготовления вам понадобится: 500 г творога 5–9%, 100 г сливочного масла, 100 г сахарной пудры, 3 столовые ложки какао, 50 г темного шоколада, 50 г грецких орехов, щепотка ванильного сахара. Творог протрите через сито или пробейте блендером. Масло размягчите, взбейте с сахарной пудрой и ванилью. Добавьте творог, какао, перемешайте. Шоколад натрите на мелкой терке, орехи порубите.

Вмешайте шоколад и орехи в творожную массу. Форму для пасхи застелите влажной марлей, выложите массу, утрамбуйте, заверните края марли и установите груз. Уберите в холодильник на 8–10 часов. Готовую пасху переверните на блюдо, снимите марлю, украсьте шоколадной крошкой и орехами. Этот десерт достоин королевского стола.

Мария Левицкая
