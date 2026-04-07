07 апреля 2026 в 12:30

Творожная пасха «Крем-брюле»: ни выпечки, ни духовки, а вкус — как у дорогого десерта

Беру творог, вареную сгущенку и кокосовую стружку — и без выпечки, без духовки готовлю пасху, которая тает во рту и пахнет карамелью. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для праздничного стола, когда хочется порадовать близких чем-то особенным, но не тратить часы у плиты.

Получается обалденная вкуснятина: нежная кремовая текстура с легкой карамельной ноткой от вареной сгущенки, а кокосовая стружка придает десерту изысканный аромат и легкую шероховатость, которая напоминает корочку крем-брюле.

Для приготовления вам понадобится: 500 г творога 5%, 200 г вареной сгущенки, 120 г сливочного масла, 2 столовые ложки кокосовой стружки. Творог протрите через сито или пробейте блендером, чтобы не осталось комочков.

Сливочное масло заранее достаньте из холодильника, оно должно стать мягким. Смешайте творог с маслом, добавьте вареную сгущенку и кокосовую стружку, тщательно перемешайте до однородности. Форму для пасхи застелите влажной марлей, выложите творожную массу, утрамбуйте, заверните края марли и установите груз. Уберите в холодильник на 8–10 часов, лучше на ночь.

Готовую пасху переверните на блюдо, снимите марлю и при желании украсьте кокосовой стружкой или орешками. Эта пасха станет главным украшением вашего пасхального стола.

Проверено редакцией
Мария Левицкая
М. Левицкая
