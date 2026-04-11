11 апреля 2026 в 11:15

Глазурь-суфле из варенья и желатина: мягкая помадка для ваших куличей из 2 ингредиентов

Глазурь-суфле для кулича из варенья и желатина — это идеальная, воздушная, мягкая помадка с ярким фруктовым вкусом. Она не крошится и не твердеет, как сахарная, а нежно обволакивает выпечку.

Ингредиенты

Вам понадобится: 200 г любого густого варенья (малинового, абрикосового, клубничного), 10 г желатина.

Как приготовить

Желатин залейте 50 мл холодной воды и оставьте для набухания на 10–15 минут. Варенье слегка подогрейте (не кипятите), чтобы оно стало жидким. Набухший желатин растопите на водяной бане или в микроволновке до жидкого состояния, не доводя до кипения. Смешайте теплый желатин с вареньем. Поставьте миску в более широкую емкость с холодной водой и начинайте взбивать миксером на высокой скорости.

Через 5–7 минут масса начнет светлеть, увеличиваться в объеме и превращаться в густую, воздушную пену. Взбивайте всего 10–15 минут до устойчивого суфле. Готовую глазурь сразу же наносите на остывшие куличи, распределяя лопаткой. Масса застывает при комнатной температуре за 15–20 минут, оставаясь нежной.

