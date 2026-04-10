10 апреля 2026 в 19:31

Без марли: творожная пасха с вареной сгущенкой — легко достается из формочки

Фото: D-NEWS.ru
Творожная пасха без марли — это гениальный способ приготовить любимый пасхальный десерт без лишних хлопот.

Благодаря добавлению вареной сгущенки, сливок и шоколада, а также заморозке пасха получается невероятно нежной, шелковистой и по консистенции напоминает мороженое.

Для приготовления понадобится: 500 г творога (9–18%), 1 банка вареной сгущенки (380 г), 100 г сливочного масла, 100 мл жирных сливок (33%), 2 желтка, 100 г темного шоколада.

Рецепт: в кастрюле смешайте сливки и желтки, варите на медленном огне, помешивая, до загустения (не доводя до кипения). Остудите. Творог пробейте блендером до кремообразного состояния, добавьте размягченное сливочное масло, вареную сгущенку и заварные сливки, перемешайте до однородности. Шоколад порубите на небольшие кусочки и вмешайте в массу.

Выложите творожную массу в пасочницу, накройте пищевой пленкой и уберите в морозилку на 4–6 часов. Перед подачей переверните форму на блюдо, дайте постоять 10–15 минут, чтобы пасха легко вышла.

Проверено редакцией
Общество
Пасха
рецепты
кулинария
Дарья Иванова
Д. Иванова
500 г творога (9-18%)
1 банка вареной сгущенки (380 г)
100 г сливочного масла
100 мл жирных сливок (33%)
2 желтка
100 г темного шоколада
