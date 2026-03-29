Проще, чем испечь кулич: шоколадная пасха из пачки творога и какао

Творожная шоколадная пасха с глазурью — это изысканный десерт, который станет настоящим украшением праздничного стола. Готовится пасха проще куличей: без выпечки, за несколько минут.

Нежная кремовая текстура творога с насыщенным шоколадным вкусом и легкой сладостью меда тает во рту, а мягкая глазурь из белого шоколада придает праздничный вид и завершает вкусовую гармонию.

Для приготовления понадобится: 500 г мягкого творога (лучше 9–15%), 100 г сливочного масла, 3-4 ст. л. какао-порошка, 3-4 ст. л. меда (или сахара по вкусу). Для глазури: 50 г белого шоколада, 20 мл сливок.

Рецепт: творог взбейте блендером с какао и медом до однородной шоколадной массы. Отдельно взбейте мягкое сливочное масло до пышности. Соедините творожную массу с маслом и еще раз тщательно взбейте. Получившуюся массу выложите в форму для пасхи (пасочницу), застеленную влажной марлей, утрамбуйте и поставьте под груз в холодильник минимум на 8–10 часов.

Для глазури нагрейте сливки, залейте ими белый шоколад, через минуту перемешайте до однородности. Достаньте пасху из формы, полейте глазурью и украсьте по желанию.

