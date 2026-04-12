Люси Лью призналась, что в молодости сделала одну ненужную операцию

Американская актриса Люси Лью рассказала журналу People, что в 23 года нашла у себя уплотнение в груди и, услышав от врача подозрение на рак, тут же записалась на операцию. Из-за сильного стресса она отказалась от уточняющих обследований и настояла на немедленном хирургическом вмешательстве. Только после удаления тканей выяснилось, что опухоль была доброкачественной.

Я даже не сдала анализы, не сделала УЗИ или маммографию. Просто незамедлительно записалась на операцию, — вспоминает актриса.

Лью объяснила свою реакцию отсутствием в те годы интернета и доступной информации о женском здоровье. По ее словам, только услышав про уплотнение в груди, она впала в панику и не смогла тщательно обдумать следующие шаги. Теперь звезда уверена, что ее история поможет другим женщинам не поддаваться страху и подходить к вопросам здоровья более взвешенно.

Сейчас 57-летняя актриса воспитывает сына и направляет свой опыт в созидательное русло, участвуя в просветительских проектах. Она активно сотрудничает с крупными медицинскими компаниями, продвигая идеи обязательной профилактики и правильной ранней диагностики.

Ранее актриса Дженнифер Руньон, известная по фильму «Охотники за привидениями» и ситкому «Чарльз в ответе», ушла из жизни в возрасте 65 лет. Близкая подруга покойной Эрин Мерфи подтвердила, что актриса скончалась после непродолжительной борьбы с раком.