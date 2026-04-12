12 апреля 2026 в 14:55

В Иране установили личности более трех тысяч жертв ударов США и Израиля

Фото: Shadati/XinHua/Global Look Press
Организация судебной медицины Ирана установила личности более трех тысяч погибших во время конфликта с США иранцев, заявил глава организации Аббас Масджеди Арани. По его словам, из них 2875 — мужчины, еще 496 — женщины, передает гостелерадиокомпания Ирана.

Во время войны в период месяца Рамадан организацией судебной медицины страны были опознаны священные тела и установлены личности 3375 погибших, — сказал он.

Ранее сообщалось, что марафон переговоров между делегациями США и Ирана в пакистанской столице официально завершился поздно вечером 11 апреля. Как сообщило правительство Исламской Республики в соцсетях, стороны провели за столом переговоров 14 часов, после чего приняли решение продолжить обсуждение позже. Однако так называемый технический перерыв затянулся, и делегации разъехались.

До этого представитель иранского Министерства иностранных дел Эсмаил Багаи отмечал, что Иран и США достигли понимания по нескольким вопросам на переговорах в пакистанском Исламабаде. При этом делегации разошлись во мнениях по двум-трем важным вопросам.

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Экономика

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Общество

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

