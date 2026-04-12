МИД Ирана раскрыл подробности переговоров с США

МИД Ирана: стороны разошлись во мнениях по двум-трем важным вопросам переговоров

Эсмаил Багаи Эсмаил Багаи Фото: Iranian Foreign Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press
Иран и США достигли понимания по нескольким вопросам на переговорах в пакистанском Исламабаде, заявил представитель иранского Министерства иностранных дел Эсмаил Багаи. При этом, по его словам, делегации разошлись во мнениях по двум-трем важным темам, что не позволило прийти к заключению мирного соглашения, передает агентство Tasnim.

По ряду вопросов достигнуто взаимопонимание, но по двум-трем важным вопросам мнения разошлись, и в итоге переговоры не привели к соглашению, — отметил Багаи.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что в США и на Ближнем Востоке может наступить золотой век. Он отметил, что Ирану надоел военный конфликт, и он хочет заключить соглашение. По его словам, день, когда было объявлено о двухнедельном перемирии между Вашингтоном и Тегераном, важен для всего мира.

При этом первый вице-спикер иранского парламента Али Никзад уточнил, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не даст подписать соглашения с США в Исламабаде, если американская сторона не примет условия Тегерана. По его словам, речь идет о 10 пунктах.

